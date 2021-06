"La isla", un canto onírico en viñetas sobre el aislamiento y la pérdida

Madrid, 14 jun (EFE).- La historietista extremeña Mayte Alvarado vio el mar por primera vez cuando era "bastante mayor", pero aún así le "impresionó", y eso es lo que provocará en sus lectores con el cómic "La isla", una historia dura, onírica y bella sobre el aislamiento físico y mental y la pérdida.

A través de personajes sin nombre y diálogos casi ausentes que dejan paso al lenguaje de lo visual, Alvarado (Badajoz, 1978) ha construido en "La isla" (Reservoir Books) un océano de infinitos sueños que se pierden en la línea del horizonte marítimo, ese punto visual que a ella le "emociona".

"Era una historia que ya tenía pensada hace tiempo, las islas implican un cierto aislamiento y Extremadura es también de alguna manera un sitio aislado", cuenta la historietista en una entrevista con Efe.

Con un inicio de partida marcado por la película italiana "El hombre de paja" de Pietro Germi, la autora nos lleva hasta una isla sin nombre en la que habitan una serie de almas que viven con la idea de que "lo que al mar le fue robado, al mar será devuelto".

"Normalmente la naturaleza tiene mucha importancia en mi trabajo en general y aquí parto de esa frase. La idea es toda la simbología que puede tener el mar, tanto como fuente de vida como de lo contrario, es la vida y la muerte, y la idea central es el aislamiento entendido de muchas maneras, la del entorno geográfico y la de los dos personajes", explica.

Una suerte de mantra que marca esta historia donde se abordan dos temas de profundo y tortuoso calado para dos de los personajes: la pérdida de un hijo y la decisión de no querer ser madre.

Dos asuntos donde se funden García Lorca, la canción "Que despierte la novia" interpretada por Marisol o las leyendas sobre el mar, y otras muchas referencias que a lo largo de su vida ha ido absorbiendo y haciendo suyas esta artista.

En concreto, Alvarado se apoya en un loco y una joven -los actores principales de la trama- un perro y el mar, para narrar esa idea que le ha llevado dos años plasmar en estas páginas.

"La intención que tengo con los dos personajes y con el libro -dice- no se si se entenderá, pero es establecer un vínculo con esas dos personas que están en el mismo lugar, y no me refiero a la isla (...) lo que me interesaba era crear ese vinculo ente dos personas que llegan al mismo lugar interior por motivos diferentes, uno por su relación con la paternidad y la otra por una maternidad que no es deseada".

Según reconoce Alvarado, este libro "no deja de ser en cierta medida un relato fantástico" de la mano de otros seres que habitan estas páginas, como el perro, que es la "manifestación del lugar".

"Son temas tan difíciles de hacer un acercamiento -destaca- que me daba mucho respeto meterme ahí, así que decidí establecer un poco de distancia, sacarlo de lo real y jugar de otra manera. No quería ser cobarde, y quedarme a medias, tenía que facilitarme estar metida ahí porque me hubiese dado vergüenza cargarlo más por ser algo tan doloroso".

Y todo esto lo cuenta a través de poderosas ilustraciones de azules mediterráneos ondulosos y lineales colores de tierra, porque así es este paisaje que habla por si solo, tanto como para poder incluir bocadillos vacíos de texto que hacen la función de envolver el ambiente onírico de un silencio cargado de contenido.

"Mi trabajo siempre ha estado basado en la narrativa de la imagen, en este caso los textos son un refuerzo y una ayuda para mantener el tono del relato, para que no tengas duda de que está ahí", afirma sobre este trabajado libro cuyas páginas están creadas en acrílico.

Con estos mimbres, esta extremeña ha creado una historia que vienen para convertirse en uno de los indispensables para los amantes del cómic y de las buenas historias, porque esta novela gráfica es un canto a la vida y a la muerte, el inicio y el final de nuestras vidas.

Pilar Martín