La cantautora Pitizion se aleja de lo convencional con el tema "La diferente"

San Juan, 13 oct (EFE).- La cantautora María del Pilar Pérez, conocida como Pitizion, lanza al mercado su último sencillo, "La diferente", un tema que como dijo este martes en entrevista con Efe trata de alejarse de las tendencias convencionales y acercarse a los temas que interesan actualmente a la sociedad puertorriqueña.

Pitizi, que se definió a sí misma como una cantautora moderna, reconoció que el lanzamiento de "La diferente" le llega en un momento dulce, después de la sorpresa que supuso su reciente nominación al Latin Grammy 2020 en la categoría de "Mejor nuevo artista".

"No me esperaba que me nominaran, fue una gran sorpresa", dijo la artista, de 28 años, que tiene contrato discográfico con Universal Music Latin y que trata de abrirse camino en el mercado puertorriqueño, donde sus mensajes que reflejan las inquietudes de las personas encajan con un territorio inmerso en problemas sociales.

La artista colombiana presenta este nuevo tema con el que busca continuar tocando la vida de las personas que la escuchan y lograr un punto de encuentro con el público.

TRATA ASUNTOS QUE INTERESAN EN PUERTO RICO

La cantautora aborda en sus letras asuntos a tono con Puerto Rico, donde la actualidad está regida por temas como la equidad entre géneros o el rol de la mujer en la sociedad.

En este tema que sale hoy a la venta participa en la composición junto a Andy Paradise, Andy Clay, Daniel Jisa y Andrés Saavedra.

"Me trato de alejar de estándares musicales que no son reales", sostuvo la cantautora sudamericana, para quien en "La diferente" aborda temas que afectan en la vida real a muchas personas como es la depresión.

"Es un tema que nos afecta a todos. Yo también un día estoy mejor y otro peor", dijo la artista, que trata de ampliar fronteras.

"El objetivo que tengo es contar mi historia, cosas que me pasan a mí como a otras personas", dijo, tras insistir que es una cantautora, aunque en algunas de sus canciones introduzca sonidos urbanos y pop.

LAS LETRAS LO SON TODO PARA ELLA

"Las letras para mí lo son todo", destacó la artista que en la actualidad acumula alrededor de 75 millones de reproducciones en su canal de Youtube y más de 125 millones de reproducciones combinadas en todas las plataformas digitales.

Además su primer sencillo "Ella" se ha mantenido viral por varias semanas en la plataforma de TIK TOK con más de 1 millón de vídeos reproducidos.

"Mi música es para quien quiera escucharla", aseguró en respuesta a si dirige su trabajo a un conjunto especial de personas, tras reconocer que es obvio que hay grupos entre los que consigue más éxito que otros.

Respecto a sus últimos éxitos, señaló que cree que la raíz del triunfo de su música está en que es una mujer normal y, dijo, "eso le gusta a la gente".

Sobre cómo ha conllevado la situación de la COVID-19, indicó que cuando comenzó a expandirse la pandemia su primera reacción fue la de tratar de centrase y de aprovechar la mayor parte del tiempo disponible, escribiendo nuevos temas y tratando de avanzar, en la medida de lo posible, en su carrera musical.

"También traté de dar amor a mis animales y a mi novio", sostuvo la artista, además de subrayar que se trata de centrar en lo que tiene en la vida.

En relación al futuro, dijo que ahora está centrada en el lanzamiento de su primer álbum completo y que eso le requiere de todas sus energías.

Pitizon ha sacado durante el año 2020 temas como "Ellas", "Tu", "No pasa nada", "Cura y amenaza" (Con McKlopedia, Itzza Primera, Omar Koonze, Okaa, Jordy Jill), "Crisis Mentales" o "Baby", cada una de las cuales ha ido consolidando una carrera ascendente.