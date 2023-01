El 2023 literario que se viene: humo, sangre y moscas

2023, una incógnita virgen que recién hemos comenzado a explorar. Un paisaje que miramos a lo lejos pero cuyos primeros matojos ya podemos pisar, imaginando un viaje, una expedición, una incursión en territorio extraño.

Los libros del año: miedos, familia, distopías

Más

Cosas de la ficción cercana

La narrativa española nos traerá, nada más empezar el año, la nueva novela de Ray Loriga (Cualquier verano es un final, Alfaguara) sobre el fin de la juventud y el amor. Fernando Aramburu traerá una nueva novela, Hijos de la fábula (Tusquets). Juan José Millas entregará una nueva novela en marzo, Solo humo (Alfaguara), sobre el poder de la literatura para romper las fronteras entre la fantasía, la locura y la vida. Rosa Montero se aliará con el periodista Oliver Truc para crear la novela policíaca La desconocida (Alfaguara), escribiendo capítulos alternos.

La poeta gallega Luisa Castro retornará a la novela con Sangre de horchata (Alfaguara). Elvira Navarro publicará Las voces de Adriana, una novela sobre la muerte y la memoria. Anagrama publicará la novela póstuma de Begoña Huertas, El sótano. Víctor Sombra, uno de los exponentes de la novela social, entregará A sobre ciego (Random House). La voz revelación del 21, Juarma, trae bajo el brazo una nueva novela en el 23, Punki (Blackie Books) sobre poder escapar del pueblo y no poder. Jon Bilbao vuelve con Araña (Impedimenta), la continuación del huraño pistolero que protagoniza su Basilisco. La autora de relatos Eider Rodríguez se pasa el formato largo con Material de construcción (Random House). Entre las nuevas voces que descubriremos estará la de la creadora escénica Greta García que debutará en la novela con Solo quería bailar (Tránsito). Marta Carnicero Hernanz traerá una novela sobre la violencia hacia las mujeres, Matrioska (Acantilado).

Y, para descubrir más voces nuevas de la narrativa en español, hay que prestar atención al trabajo de Sabina Urraca como editora invitada de Caballo de Troya, ya tenemos los primeros nombres: Aida González Rossi (Santa Cruz de Tenerife, 1995), María José Hasta (Huesca, 1989), Martha Luisa Hernández Cadenas (Guantánamo, 1991), Luis Díaz (Alcalá de Henares, 1994), Manuela Espinal Solano (Colombia, 1998) y Leticia G. Domínguez (Madrid, 1997).

La escritura latinoamericana llega apasionante. La argentina Claudia Piñeiro, autora que utiliza el género negro para diseccionar los males que acusan a la sociedad actual, regresará con El tiempo de las moscas (Alfaguara). El exitoso debut de la chilena Alicia Trabucco Zerán, Limpia, también se publicará en España (Lumen). La colombiana Sara Jaramillo traerá Escrito en la piel del jaguar (Lumen) basado en historias nativas reales.

2023 será un año en el que previsiblemente se redescubra a Stefan Zweig, el autor austriaco que huyó del nazismo, ya que ha entrado en dominio público y más allá de lo publicado por Acantilado, Fórcola, Hermida Editores y Ediciones 98, encontraremos sus obras también en Alianza editorial. Acantilado igualmente publicará Tres poetas de sus vidas. Casanova, Stendhal, Tolstói.

La invención extranjera

Ya conocemos algunos títulos de novelas de escritores internacionales que se publicarán en los primeros meses de 2023 y que nos interesan. Por ejemplo, la de la poeta y artista rusa Daria Serenko (Chicas e instituciones, Errata Naturae) sobre cómo se trata a las gestoras culturales en su país. La traducción del best seller indie Vamos a morir todos, de Emily Austin. La marginación del mundo rural que tratará Claire Fuller en Tierra inestable (Impedimenta). El libro que cada año publica Amélie Nothomb, en este caso se titulará Primera sangre (Anagrama) y, también desde Francia, el libro de Éric Vuillard sobre la guerra de Indochina, Una salida honrosa (Tusquets). Douglas Stuart, quien ganó el Booker Prize en 2020, tendrá un nuevo trabajo titulado Un lugar para Mungo. El retrato de casada de Maggie O’Farrell sobre la turbulenta corte florentina del siglo XVI. Tras el éxito de Esto es placer, una novela que recoge la rabia del movimiento MeToo, Random House publica Mal comportamiento (Random House), el conjunto de relatos con el que debutó hace 35 años y que incluye La secretaria, que se adaptó para la película referente del cine con temática BDSM protagonizada por Maggie Gyllenhaal. Y otra novela póstuma, la de la referente de la lucha LGTBI Marie-Claire Blais, Un corazón habitado por mil voces, también llegará a las librerías y bibliotecas.

De Leonardo Sciascia (fallecido en 1989) pudimos leer en 2022 las deliciosas notas que escribía para las solapas de los libros que editaba en La felicidad de hacer libros (Libros del Kultum) y en el año nuevo Tusquets nos trae dos de las novelas del autor siciliano: El caballero y la muerte y El caso Moro (para la cual escribió un textito de acompañamiento que negaba las excelentes cualidades que dos críticos le habían atribuido… sin haberla leído).

La ciencia ficción más heterodoxa nos ayudará a entender el futuro con Walkaway de Cory Doctorow (Capitán Swing), de quien ya leímos sus cuatro cuentos distópicos bajo el título Radicalizados en 2022. Este vacío que vuelve del mexicano Jorge Comensal que sucede en 2030 con trasfondo de la crisis medioambiental (Alfaguara). O Los empleados de Olga Ravn (Anagrama), una distopía de exploración espacial. Marc-Uwe Kling nos hablará en QualityLand 2.0 (Tusquets) de un futuro con androides que se parece bastante a nuestro presente.

Y, si nos queremos reír, el neozelandés Paul Ewen aportará Francis Plug: cómo ser un autor público, que narra la historia de un jardinero dipsómano que persigue a los ganadores del Booker Prize (Impedimenta). Abel Quentin en El visionario (Libros del Asteroide) teje una sátira sobre la cultura woke y el panorama cultural francés.

La realidad, aparentemente

Para acompañarnos a abordar temas claves de nuestros días como la autoayuda, la vida conectada, el feminismo o el racismo, aparecerán algunos textos de ensayo cuya lectura aventuramos interesante. La escritora Belén Gopegui publicará un ensayo titulado El murmullo. La autoayuda como novela, un caso de confabulación (Debate). La escritora inglesa Bernardine Evaristo regresará con Manifiesto: Sobre cómo no rendirse (AdN), una memoria sobre raza, feminismo, sexualidad y envejecimiento en la Gran Bretaña moderna, y la académica irlandesa Emma Dabiri No me toques el pelo (Capitán Swing), sobre el cabello negro como modelo de descolonización. La periodista irlandesa Roisin Kiberd especializada en tecnologías y subculturas propone Desconexión. Un viaje personal a través de internet (Alpha Decay). La indispensable pensadora Rebecca Solnit, a quien podemos leer en elDiario.es, aporta un ensayo sobre el estado actual del feminismo: ¿De quién es esta historia? (Lumen). Acantilado recuperará el ensayo de John Cage Color y significado. Arte, ciencia y simbología.

También llegarán a nuestras manos los ensayos literarios de Salman Rushdie (El lenguaje de la verdad, Seix Barral), autor que sufrió un grave ataque de odio este año que le ocasionó graves heridas. Además, Random House publicará su novela Ciudad Victoria.

El género epistolar nos traerá la correspondencia entre Camus y María Casares (Correspondencia 1944-1959, Debate), la de Clarice Lispector (Todas las cartas, Siruela), las de Kurt Vonnegut (Cartas, Ediciones B), las Cartas (1900-1920) de James Joyce (Páginas de Espuma), las que se cruzaron Baudelaire y Flaubert, editadas por Ignacio Echevarría en Alpha Decay (No se parece usted a nadie).

En un tono más periodístico tendremos las críticas literarias de Rafael Chirbes (Asentir o desestabilizar 1970-1981), un libro de entrevistas de Annie Ernaux (La escritura como cuchillo, Cabaret Voltaire), las crónicas de los años 40 y 50 en Nueva York de Joseph Mitchel en El fondo del puerto (Anagrama) y Javier Cercas, sus 22 años de ensayos y artículos en las 600 páginas de No callar (Tusquets).

Desde el mundo del cine llegará el libro de relatos de Pedro Almodóvar, uno del cineasta Quentin Tarantino (Meditaciones de cine, Reservoir Books) y Greenlights. Tu diario de viaje (Cúpula) con los diarios de Matthew McConaughey. Y un monográfico sobre John Waters con capítulos escritos por Esty Quesada (Soy una pringada), Álex Mendíbil, Adrián Silvestre (“y quizá Pedro Almodóvar”, dice la editorial, Dos Bigotes).

Leer la música

Para los amantes de la música, proponemos algunos libros interesantes, tanto de ficción como ensayos. Una novela sería 555 de Hélène Gestern (cooedición de Periférica y Errata Naturae) sobre el descubrimiento de una sonata perdida de Scarlatti. Para los que les guste el jazz, la última entrega de la tetralogía de Ray Celestin sobre los años 60 y la mafia: Sunset Swing (Alianza Editorial). El irlandés Joseph O'Connor publicará Reyes vagabundos, una historia sobre como nace, abraza el éxito pero luego el olvido, un grupo de rock’n’roll. La historia de tres siglos de Europa contada siguiendo el hilo de la búsqueda de un violín es la narración que traerá Helena Attlee en El violín de Lev. Una aventura italiana (Acantilado), autora de varios libros sobre jardines italianos. El ballet de leprosos, una novela inédita de Leonard Cohen escrita con 20 años, aparecerá en marzo en Lumen.

Las Memorias (Anaya) de Ethel Smith, compositora de óperas, orquesta y cámara, así como sufragista en el cambio de siglo del XIX al XX. El cantante de AC/DC, Brian Johnson firmará su autobiografía Las vidas de Brian (Contra) y del recientemente fallecido cantante Mark Lanegan podremos leer El diablo en coma (Contra) sobre su experiencia enfermo de COVID-19, de quien su Sing Backwards and Weep ha sido uno de los mejores libros musicales del año.

Y también la obra en dos volúmenes del que fue crítico musical para el New York Times durante veinte años, Harold C. Schonberg, Los grandes compositores. De Claudio Monteverdi a Hugo Wolf (Ático de los Libros). El director de orquesta Daniel Barenboim publicará La música despierta el tiempo sobre la música para entender la condición humana.

Dos Bigotes prepara Flores para Lola. Una mirada queer y feminista sobre la Faraona, un libro colectivo sobre Lola Flores. Y para los que le guste el rock más duro, Extremoduro: Talento innato, biografía no autorizada del grupo, escrita por Jesús Casañas (Anaya).

Para finalizar, este no es un libro musical sino de ciencia ficción pero decidimos incluirlo en este apartado porque los fans de David Bowie conocerán la película El hombre que cayó a la Tierra. Alfaguara tiene preparada una nueva edición de la novela de Walter Tevis, aprovechando la serie en Movistar+.