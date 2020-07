Metallica publicará el 28 de agosto el disco sinfónico y en directo "S&M2"

Madrid, 15 jul (EFE).- El grupo Metallica publicará el próximo 28 de agosto el álbum "S&M2", que documenta en audio y vídeo los conciertos ofrecidos el 6 y 8 de septiembre de 2019 en el Chase Center de San Francisco (EEUU) junto a la Sinfónica de la ciudad.

Producido por Greg Fidelman con James Hetfield y Lars Ulrich, este disco recoge más de dos horas y media de música y toma el testigo del previo "S&M", premiado con un Grammy, que les unió a esa misma orquesta de 80 músicos en 1999 para grabar las primeras versiones sinfónicas de sus canciones.

Los conciertos de "S&M2" sirvieron de inauguración del Chase Center de San Francisco y se celebraron ante 40.000 seguidores de casi 70 países que agotaron todas las entradas.

Según ha precisado la discográfica, estará disponible en multitud de formatos diferentes que abarcan desde el álbum digital a 4LPs de vinilo, 2CDs y versiones en DVD y Blu-ray.

Habrá también una edición limitada de "caja deluxe" con todos los formatos anteriores, además de partituras musicales, púas de guitarra y más sorpresas.

El nuevo álbum en directo de Metallica se grabó muy poco después de que la revista Pollstar, especializada en la industria global de la música en vivo, declarara al grupo "la banda más taquillera de todos los tiempos".

En concreto, a los californianos les atribuyó una recaudación de 1.400 millones de dólares (1.265 millones de euros) por la venta de más de 22 millones de entradas para sus conciertos desde 1982, situándose por delante de otras bandas como Guns N'Roses y AC/DC.

El estudio, titulado "Tour & Destroy: The Case for Metallica as the World's Biggest Touring Act", destacaba el hecho de que el grupo haya tocado en 48 países de todo el mundo y en los siete continentes, incluida la Antártida.