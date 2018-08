Seis canciones míticas para recordar a Aretha Franklin

"Este será mi último año. Estaré grabando, pero este será mi último año de conciertos. Esto es todo", aseguró Aretha Franklin a la revista Rolling Stone en 2017. Finalmente, después de conocer que estaba "gravemente enferma", el mal presagio se ha terminado convirtiendo en realidad: la cantante ha fallecido este jueves en Detroit.

Grabó su primer disco con 14 años, titulado The gospel soul of Aretha Franklin, y desde entonces nos ha dejado con casi 100 singles y en torno a 50 álbumes, sin contar recopilatorios o directos. La reina del soul ha conseguido ganarse a pulso dicho sobrenombre aunque Beyoncé no hiciera referencia a esto en la ceremonia de los Grammy de 2008.

El mundo es un lugar peor desde que Aretha Franklin ha dejado de cantar. Su voz no solo consiguió convertirse en banda sonora de la vida, también en himnos de la lucha feminista y de los derechos de los afroamericanos. Ya sea en los coros góspel, en el soul o en country, el legado de la diva es innumerable e insuperable.

Con I Never Loved a Man (The Way I Love You) logró su primer número uno en las listas rhythm and blues, una tendencia que continuó con posteriores temas como Baby I Love You o Chain of Fools. Es complicado recopilar lo más destacado de quien es señalada como una de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, especialmente cuando en su carrera atesoró toda clase de reconocimientos y obtuvo un récord de 18 premios Grammy.

Aretha hablaba a través de sus temas. Cada canción, un mensaje. Por ello, para rendir homenaje a quien siempre ostentará el título de "reina del soul", recopilamos algunas de sus obras más destacadas. Pero como nunca es suficiente, os animamos a que compartáis vuestras canciones favoritas en la sección de comentarios. Que la música no pare.

1. Ain't no way

2. Respect

3. I say a little prayer

4. Chain of fools

5. You are my sunshine

6. Precious Lord