"España es un Estado de ánimo", canta la voz de este grupo de rock, que sigue, "la gente está puteada, la cosa está muy mala, pero según nos cuentan: España no". Así suena Artículo primero, el nuevo single y videoclip de Chaqueta de Chándal, una sátira de la situación actual que vive nuestro país.

Y lo hace con un videoclip, dirigido por Castells & Garay, que juega con el imaginario de los setenta y de la Transición. Un cruce lleno de ironía y mala baba que mezcla la llegada y explotación del turismo en España, con iconos depauperados como Naranjito o Curro, al ritmo pop de Un rayo de sol de Los Diablos.

Chaqueta de Chándal estrenan así un nuevo single que sigue la estela de canciones como A moderno resabiado no le mires el dentado, un fenómeno en el circuito del rock independiente español que dio a conocer su álbum de debut, Gimnasia Menor. Un disco coeditado por To Be Confirmed y Bankrobber que probaba que su "rock enérgico no deja indiferente", como lo describía la revista musical Mondosonoro.

Definidos como un cruce improbable entre Neu!, La Polla Records y Los Brincos, Chaqueta de Chándal está formada por Guillem Caballero (Els Surfing Sirles, histórica banda de garage de Barcelona), Natalia Brovedanni (Santa Rita) y Alfonso Méndez (lo:muêso, Fighterpillow).