Petra Martínez y la masturbación a los 77 años, el gran discurso de los Feroz

La ceremonia de los Premios Feroz, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, se celebró el pasado sábado y reunió a Zaragoza a grandes nombres de la industria española del cine y de las series. Su coincidencia con la esperada final del Benidorm Fest no impidió que tuvieran sus propios momentos virales. El más compartido, el de la actriz de 77 años Petra Martínez.

La jienense ha sido destacada como Mejor actriz en los Premios Feroz y nominada en los Premios Goya por la película La vida era eso. En ella interpreta al personaje de María, con la que “no hay edad para cambiar, encontrarse, enamorarse y empezar de nuevo” y que rompe el tabú de la masturbación, al ser “algo normal y liberador que puedes hacer sola y acompañada”.

A esto último se refirió sobre el escenario de los Feroz al subir a recoger su galardón. "Lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente", dijo sobre la oportunidad que le ha brindado la película, "porque yo pienso que la masturbación está totalmente silenciada, y yo ahora me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía, y Juan [su marido] me dice: vamos a la cama. Y yo le digo: no, prefiero en el sofá, viendo la tele, y me masturbo viendo a Javier [Cámara]".

El discurso no solo provocó risas entre los asistentes, sino que fue aplaudido en las redes por su manera de romper tabúes. Algo que Martínez hace en la película de David Martín de los Santos y que no tiene problema en repetir en las entrevistas, aunque al principio le costó interpretarlo en pantalla.

"Al principio leí el guion y me pareció maravilloso, pero había dos o tres escenas que me costaban. Entonces le dije a mi representante que me gustaba mucho, pero que no lo iba a hacer. Era un pudor que tenía en mi cuerpo y que no me podía quitar. Hablé con el director para ver qué pensaba del personaje y qué era lo que tenía pensado para él. Cuando lo vi y nos saludamos, ya noté que era una persona que me iba a convencer y que era de fiar. Él me dijo que íbamos a trabajar para contarlo, pero sin explicitarlo mucho. Y así fue", desveló en una entrevista con la EFE.

"La palabra masturbación se ha castigado y silenciado tanto durante tanto tiempo… Las jóvenes por ejemplo no lo hablaban porque parecía que si sucedía era porque no estaban satisfechas. Es una palabra y un hecho que estaba como castigado por la sociedad y más si erEs una mujer de 70 años que quería mucho amor propio. Yo creo que en eso también las mujeres estamos avanzando. La mayoría de nosotras tenemos esto como algo fundamental en nuestra vida porque es algo normal y liberador del cuerpo, que encima puedes hacer sola y acompañada", ha terminado defendiendo.