El Ministerio de Cultura se plantea "revisar" la bajada del IVA al cine si no se abaratan las entradas

A pesar de que el pasado mes de junio se confirmó la bajada del IVA de las entradas de cine del 21 al 10%, las dudas sobre cómo afectaría la medida es lo que más importa al espectador: el precio para ver una película. Después de años solicitando una rebaja sobre este impuesto, según un informe de FACUA, siete de cada diez salas no ha aplicado correctamente la reducción. De hecho los datos del INE reflejan que las entradas de cine, teatro y espectáculos han subido un 8,8% en julio respecto al mes anterior.

Este martes, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha respondido al respecto en declaraciones a la Cadena SER: "No estoy de acuerdo con esa cifra". La cifra que maneja el Gobierno, según el político, es que el 50% de las salas han aplicado esta rebaja del IVA, unos datos "algo más optimistas" que sigue sin considerar "suficientes".

Según fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por eldiario.es, Guirao en realidad estaba tomando como referencia " un informe de Comscore de entre junio y julio en el que, efectivamente, sí que se percibe una bajada del precio medio de la entrada, que pasa de 6,22 € a 5,82 €".

Guirao apunta que el peso de implantar esta decisión recae ahora sobre exhibidores y distribuidores, y que, de no aplicarse, "a lo mejor es una medida que hay que plantearse revisar".

"Nos da pena que tengan datos coartados"

Alejandro García, miembro del departamento jurídico de FACUA, lamenta que "la rebaja del impuesto ha conllevado no una rebaja del precio al consumidor, sino una subida del beneficio del cine". Sobre las declaraciones del ministro, asegura a eldiario.es que "no se trata de estar de acuerdo o no, se trata de dar datos que son objetivos". "Nos da pena que tengan datos coartados", dice. "Quiero creer que de buena fe no es conocedor de los números".

El abogado afirma que esta práctica no es ilegal, ya que "existe una libertad de precios en el mercado"; no obstante, cree que "lo que no es de recibo es estar exigiendo una rebaja de impuestos y que cuando el Gobierno la facilita, para que el consumidor pueda acceder a la cultura a un precio más competente, la empresa se adueñe" de ese margen.

Ya que no hay medidas para evitar que esto ocurra, García dice que las autoridades "tendrían que estar encima y tener algún tipo de cortapisas" para que estas medidas no caigan en saco roto. Aunque detalla que "el arma principal la tienen los consumidores", que pueden castigar al cine no asistiendo.

La asociación prepara otro informe con los datos de agosto para facilitarlos al organismo competente, en este caso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que actúen en consecuencia. "Esperamos que una vez entreguemos los datos objetivos el ministro se retracte y tome cartas en el asunto", declara García.