"Silverview", una obra póstuma de John Le Carré, se publicará en octubre

Nueva York, 19 may (EFE).- "Silverview", una obra póstuma del popular escritor de novelas de espías británico John Le Carré, saldrá a la venta el próximo mes de octubre, según confirmó este miércoles la editorial del libro, Viking.

"Este es el auténtico Le Carré, contando una historia más", afirmó en un comunicado de prensa el hijo menor del autor, Mick Cornwell.

"El libro es tenso, analítico, lírico y feroz, por fin buscando el alma de el Servicio de Inteligencia Secreto moderno. Es una novela final magnífica y apropiada", agregó.

"Silverview" cuenta la historia de Julian Lawndsley, que ha dejado su trabajo en la gran ciudad por una vida más tranquila en una librería de una pequeña ciudad en la costa inglesa, pero unos meses después recibe una visita de Edward, un inmigrante de Polonia que tiene demasiada información sobre su familia y sobre su tienda.

Según el agente literario de Le Carré, Johnny Geller, el novelista llevaba ya un tiempo trabajando en el libro, por lo que no fue elaborado en sus últimos días.

Geller contó al diario The Guardian que la lectura del libro le cautivó, como ya esperaba, pero señaló que fue triste "no poder levantar el teléfono y llamarle inmediatamente".

El autor, de nombre real David Cornwell, nació en 1931 en Dorset (Reino Unido), y su obra más conocida fue su tercera novela "The Spy Who Came in from the Cold" (El espía que surgió del frío).

En total, escribió 25 libros, algunos de los cuales fueron adaptados a películas o series de televisión, como "The Constant Gardener" (El Jardinero Fiel) en 2005 o "Tinker Tailor Soldier Spy" (El Topo) en 2011.

Además, durante 60 años dominó la lista de los libros más vendidos con su personaje de ficción George Smiley, un oficial de inteligencia que revelaba detalles de la propia vida del autor como espía, puesto que en los años 50 y 60 Le Carré trabajó para los servicios secretos británicos.

La última novela que publicó antes de fallecer en diciembre de 2020 fue "Agent Running in the Field" (Agente corriendo por el campo), que salió a la venta en octubre de 2019.