Ubisoft descorcha la E3 virtual con "Avatar", "Rainbow Six" y "Far Cry 6"

Los Ángeles (EE.UU.), 12 jun (EFE).- "Avatar: Frontiers of Pandora", "Rainbow Six Extraction", "Far Cry 6", "Mario + Rabbids Sparks of Hope" y "Riders Republic" fueron los platos principales en el menú de Ubisoft para la E3, que descorchó este sábado su edición virtual de 2021 tras saltarse el año anterior por la pandemia.

La desarrolladora francesa destacó en los últimos años por ofrecer algunos de los eventos más originales y divertidos de la E3, que es la feria más importante de los videojuegos a escala global.

En esta ocasión, la gran noticia de Ubisoft llegó justo al final de su presentación con el anuncio de "Avatar: Frontiers of Pandora", un juego inspirado en la saga cinematográfica que James Cameron inició con "Avatar" (2009).

Esta cinta es la película más taquillera de la historia (sin contar la inflación) con 2.847 millones de dólares de recaudación.

Ya se sabía que Ubisoft y Cameron estaban trabajando juntos en un juego, pero en la E3 se dio a conocer el nombre de este título, un tráiler con un espectacular combate aéreo entre los habitantes de Pandora y los humanos invasores, y que se pondrá a la venta en 2022.

En diciembre de ese mismo año está previsto que Cameron estrene la primera de las cuatro secuelas que ha planeado sobre "Avatar".

QUINIELAS CONFIRMADAS

El anuncio de "Avatar Frontiers of Pandora" puso el broche a un evento de Ubisoft que cumplió las quinielas previas a la E3 al dedicar gran parte de su tiempo a "Rainbow Six Extraction" y "Far Cry 6".

Así, la nueva entrega de la saga de acción "Rainbow Six" se lanzará el próximo 16 de septiembre y propondrá una aventura para un jugador o en modo cooperativo dentro de un mundo invadido por terroríficos alienígenas.

Ubisoft desveló en el adelanto de "Rainbow Six Extraction" dos escenarios arrasados por estas criaturas extraterrestres: San Francisco y Alaska.

La compañía no solo presentó un tráiler sobre una peligrosa misión de rescate, sino que también mostró unos minutos de acción real de "Rainbow Six Extraction" en los que destacaron las posibilidades que tiene este videojuego cuando se disfruta en modo de multijugador.

Por otro lado, Ubisoft compartió nuevas imágenes de "Far Cry 6", el juego en el que el villano tiene la apariencia y la voz del actor Giancarlo Esposito.

Muy conocido por sus retratos de malvados en las series "Breaking Bad", "The Mandalorian" o "The Boys", Esposito, en una admirable recreación hiperrealista por parte de Ubisoft, interpreta aquí a Antón Castillo, el dictador de un país ficticio, hispano y caribeño llamado Yara.

En el tráiler presentado en la E3, Castillo atrapa a su hijo Diego cuando intentaba escapar y, sin piedad, mata a todos aquellos que le habían ayudado en su huida.

"Far Cry 6" llegará al mercado el 7 de octubre.

MARIO Y ADRENALINA EN LA NATURALEZA

Después de lanzar hace cuatro años "Mario + Rabbids Kingdom Battle", Ubisoft dará continuación a su importante alianza con Nintendo en "Mario + Rabbids Sparks of Hope".

Este nuevo título, que volverá a cruzar los caminos de los personajes de "Super Mario" de Nintendo con los de Rabbids de Ubisoft, se pondrá a la venta en 2022 para la consola híbrida Nintendo Switch.

En un universo menos inocente pero muy excitante se enmarca "Riders Republic", que agrupa en un solo videojuego múltiples experiencias de aventura en la naturaleza.

"Snowboard", bicicleta de montaña o ala delta son algunas de las posibilidades que ofrecerá este juego que se presentará el 2 de septiembre, que está dirigido a los amantes de los deportes de aventura, y que se traslada a montañas nevadas o paisajes desérticos.

Ubisoft también enseñó en su evento el nuevo juego de su serie de baile "Just Dance", que con el nombre "Just Dance 2022" se lanzará el 4 de noviembre; así como una expansión de "Assassin's Creed Valhalla" (2020) titulada "Siege of Paris".

El presidente de Ubisoft, Yves Guillemot, ensalzó el "fantástico" y "diverso" catálogo de su compañía para el futuro inminente.

También tuvo palabras de elogio para los trabajadores de Ubisoft.

"Estoy abrumado por su resiliencia, energía y colaboración, especialmente durante este año de desafíos", apuntó en relación a la pandemia.

En este sentido, Guillemot dijo estar "orgulloso" de la industria de los videojuegos, que es capaz de "reunir a millones de jugadores" de todo el mundo en torno a momentos de alegría y para el recuerdo.

"Este es uno de los poderes reales de los videojuegos", afirmó.