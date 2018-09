El PP secunda una manifestación protaurina en Paiporta a la que se suman los ultras de España 2000

El pasado mes de junio, un joven de 27 fallecía en la localidad de Paiporta después de ser corneado en los 'bous al carrer'. A raíz de este suceso, el juzgado decidía abrir una investigación y el Ayuntamiento suspendía la celebración de actos taurinos hasta que no se aclarara lo sucedido -el equipo de gobierno, con Isabel Martín (Compromís) al frente, no subvenciona los actos taurinos desde hace tres años, aunque sí que concede los permisos, ahora suspendidos, de ocupación de espacio público que posibilitaban estas celebraciones-. "No podemos permitir que se repitan incidentes con muertos", apuntan desde el Consistorio.

Esta decisión ha servido de excusa para la convocatoria de una manifestación, por parte de la federación de peñas taurinas de Paiporta y la peña El Arre de tiro y arrastre, "contra la imposición y a favor de nuestras tradiciones" prevista para el próximo sábado, 22 de septiembre, a las 19 horas. La marcha aseguran que no está politizada pero cuenta con el respaldo del Partido Popular de la localidad, y ha encontrado también un aliado en la figura de José Luis Roberto, el líder de la organización ultraderechista España 2000, quien se ha sumado al llamamiento.

La convocatoria, autorizada por la delegación del Gobierno, tuvo que cambiar de recorrido. La segunda comunicación remitida a la delegación del Gobierno se realizó desde el fax del despacho de abogados de Vicente Ibor, portavoz del PP en el Consistorio. "Un miembro de la dirección de las peñas es cliente mío y me pidió que lo enviase yo al no disponer él de fax", explica Ibor: "se nos pidió y lo enviamos, sin ningún problema".

El portavoz popular defiende que la convocatoria no tiene nada que ver con su despacho ni con el partido, aunque reconoce que el PP respalda la manifestación "por coherencia". "Siempre nos hemos manifestado en favor de una reivindicación justa, en defensa de una tradición tan nuestra como los 'bous al carrer'", sostiene. Esta manifestación, asegura que va contra una "prohibición aberrante, autoritaria, antidemocrática e ideológica" de una alcaldesa y un gobierno "ineficaces, incapaces y manipuladores".

Preocupación en el equipo de Gobierno

En el equipo de Gobierno han mostrado su preocupación por esta convocatoria, a la que se han sumado grupos de extrema derecha como España 2000, teniendo en cuenta los antecedentes de las últimas semanas -hace unos días, los ultras se presentaron en el Aplec nacionalista de Bétera y el pasado mes de agosto, miembros de España 2000 y Defenem València boicotearon el día grande de las fiestas de Paiporta (ambos municipios tienen alcaldesas de Compromís)- y en vísperas del día de la Comunitat Valenciana, el 9 d'Octubre.

Así, consideran "muy grave" que el PP "instrumentalice" a asociaciones locales, utilizándolas para "hacer campaña" contra el Gobierno municipal, actúe "en connivencia" con organizaciones ultra y "fomenten el odio".

El PP se desmarca de España 2000

Vicente Ibor considera "de vergüenza" que Isabel Martín, "en su demencia", vincule al PP, "un partido democrático y centrado", con organizaciones de extrema derecha.

Así, el portavoz popular ha confirmado que secundan la convocatoria y participarán en la manifestación "a título personal". "Lo que haga España 2000 es ajeno a nosotros", ha dicho el portavoz del PP en Paiporta, quien ha puntualizado que la formación que dirige José Luis Roberto "no pinta nada" en esa manifestación, "no tiene ningún sentido que estén presentes, ya que lo que pretenden es aprovechar esta convocatoria en beneficio propio".