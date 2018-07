El canvi climàtic també es mira

El canvi climàtic no només se sent, es palpa i es veu. Així ho mostra l’exposició de fotografia “Fotos pel Canvi”, una mostra d’imatges que denuncien l’aferrissat canvi climàtic, i que ha estat realitzada per 13 artistes de prestigi internacional, entre ells el fotògraf nord-americà Gregg Segal, autor de Seven days of garbage (7 dies de brossa) qui ha convidat diverses persones a no tirar els residus que produïen durant una setmana per a retratar-los amb ells després de set dies. Les imatges ens mostren la gran quantitat de residus que produïm. S'estima que cada persona genera 478 quilos de residus l'any i això és l'origen d'importants emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Amb ell hi ha d'altres fotògrafs com Caroline Power, Kerstin Langenberger, Georgina Goodwin, Patricia de Melo, Mark Gamba, Xaume Olleros, Olmo Calvo, Eloy Alonso, Miguel Lorenzo, Marc C.Olsen, Paulo Oliveira i Tania Castro qui, a més, és la comissària de l’exposició.

La mostra l'han feta possible a València Las Naves i la Fundació Observatori del Canvi Climàtic.

Des del 12 de juliol. Las Naves. Joan Verdeguer 16, València

https://www.lasnaves.com/