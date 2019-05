Un policía local denuncia acoso laboral del ayuntamiento de Massanassa y que no le devuelven pertenencias personales

Un cuarto de menos de cuatro metros cuadrados, sin ventilación y sin aire acondicionado, con solo una mesa y una silla, un habitáculo que a día de hoy es un almacén de víveres del hogar del jubilado. Este era el lugar donde fue ubicado un Policía Local de Massanassa por parte del gobierno municipal del PP y que, tras estar cuatro meses trabajando en él (entre abril y julio de 2018), el agente tuvo varios ataques de ansiedad que acabaron en una baja que ya dura casi un año.

El agente local asegura que la situación de acoso se produjo desde hacía tiempo, teniendo sus orígenes en su etapa como delegado sindical, y que tras diagnosticársele una lesión medular por la que no podía cumplir con sus anteriores funciones de patrulla, el ayuntamiento cambió su destino a un puesto con menos actividad física como era dicho habitáculo.

Tras comenzar a trabajar en este recinto el afectado advirtió de la falta de ventilación, pero también de que no tenía tarea laboral asignada, ni internet y que estaba separado de sus compañeros. Por ello explica que señaló sus deficientes condiciones de trabajo en repetidas ocasiones, tanto por vía de registro como por correos electrónicos, solicitando mejoras de condiciones laborales que apunta no fueron contestadas, por lo que ha llegado a acusar al gobierno municipal de acoso laboral.

Esta situación desembocó en un cuadro de ataques de pánico y de ansiedad, según el parte médico del Hospital de Manises, que además ha sido acompañado de depresión y de agorafobia, lo cual le supone que durante los últimos meses ha salido poco de casa por el trastorno psicológico sufrido.

Estando ya de baja el policía, solicitó de manera escrita (en cuatro ocasiones) y verbal, el informe que realizó en el mes de julio del 2018 la técnico de la empresa de riesgos laborales adscrita al ayuntamiento, volviendo a obtener como respuesta el silencio administrativo y verbalmente de forma negativa. Tras ello el ayuntamiento decidió reponerlo en su lugar ordinario de la policía local, pero exonerado de realizar el turno de noche, lo cual va acompañado de bajar el complemento específico de nocturnidad. No obstante advierte que para bajar dicho complemento se debe pasar por mesa de negociación y posteriormente aprobarlo el pleno, pasos que no se han hecho, y añade un agravio comparativo respecto a otros tres compañeros que también han sido exonerados y no se les ha bajado el complemento.

Enseres no devueltos

Por otro lado el mismo agente ha denunciado ante la Policía Nacional que no se le han devuelto enseres personales -algunos de ellos de carácter muy personal y sensibles- que tenía en su anterior puesto de trabajo. Explica que durante el tiempo de la baja el cubículo donde estaba destinado ha cambiado de funciones para pasar a ser un almacén, con lo cual se ha cambiado la cerradura y se ha retirado la silla y la mesa, mesa en la que guardaba sus objetos personales en cajones bajo llave "porque no disponía de una taquilla propia como mis compañeros".

Así apunta que un día fue a recuperarlos a dicho despacho pero que todo había cambiado, por lo que reclamó al ayuntamiento su devolución, a lo que afirma tampoco ha tenido respuesta. Los enseres que ha denunciado el policía que no ha recuperado son desde objetos cotidianos como un cargador de móvil, una funda de táblet o una carpeta azul, a otros más sensibles como documentos sobre su situación psicológica, correos electrónicos y un juego de llaves de su domicilio.

El mismo agente también critica que el alcalde Paco Comes manifestó en un medio de comunicación que sus pertenencias estaban en el ayuntamiento dentro de una bolsa de plástico, "actuación completamente irregular puesto que se ha accedido sin mi permiso a un sitio de almacenaje de mi privacidad". No obstante finaliza asegurando que la próxima semana irá a por dichos objetos y comprobará si está todo intacto.