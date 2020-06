La odisea de firmar la hipoteca en valenciano: el banco acepta a regañadientes y el notario traduce al castellano la lectura

La firma de una hipoteca requiere de una burocracia que a mucha gente se le hace densa y no piensa más que en liquidar todo el papeleo, pero hay quien quiere que un documento de este calibre esté en su lengua, como puede ser el valenciano, a lo que tiene derecho. No siempre es fácil conseguirlo.

Este ha sido el caso de Amparo Gasent y José Ángel García, que querían que su hipoteca renegociada estuviese en valenciano, pero han encontrado diversos obstáculos y no ha salido todo lo bien que les hubiera gustado. Por ello han acabado formulando una reclamación ante la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana.

Según relatan en la reclamación, cuando se pusieron en contacto con la notaría de José María Cid Fernández, en Alboraia, donde se firmaba la hipoteca, pidieron que la hipoteca se redactara en valenciano, a ello aseguran que la notaría mostró reticencia poniendo en duda la validez del documento en dicha lengua. Por ello pidió un documento de la entidad bancaria -Liber Bank- en el cual se especificara que aceptaban esta escritura en valenciano. Ante esta situación la pareja se puso en contacto con el Colegio Notarial de València: "Nos recalcaron que nuestra petición no era nada habitual, pero nos confirmaron nuestro derecho". Finalmente, la notaría accedió a preparar el documento en valenciano, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

Llegado el día de la firma de la hipoteca, el miércoles 3 de junio, la entidad bancaria les comunicó que no era posible hacer la escritura en valenciano "ya que el departamento jurídico, encargado de redactar las minutas, se encuentra en Toledo, sede central de la entidad, y no disponían de recursos para encarar la documentación". Esta negativa hizo que los clientes rechazaran firmar en castellano, advirtiendo que harían uso de todos sus recursos para ejercer su derecho. Así, después de consultar con el Síndic de Greuges y con la Oficina de Derechos Lingüísticos, la entidad bancaria cedió y aceptó firmar en valenciano.

Ya en la notaría de Alboraia, donde se formalizaba la escritura, el ntario afirmó que no iba a leer en voz alta el documento por estar en valenciano, por lo que finalmente la lectura la hizo en castellano. La pareja lamenta la situación, tanto porque no se leyó literalmente el documento a firmar como el comentario jocoso sobre la traducción que afirman que hizo el propio notario.

Ante esta reclamación eldiario.es se ha puesto en contacto con el notario José María Cid Fernández y únicamente ha manifestado: "no tengo ni idea de lo que me está diciendo y no voy a hacer ninguna declaración al respecto".

El valenciano en el notariado

El Colegio Notarial de València confirma la consulta realizada por la pareja y su derecho a realizar la escritura en valenciano. Añade que "no es un hecho tan poco habitual", ya que en todas las notarías y en el mismo colegio se muestran carteles especificando que los clientes tienen derecho a tener su documentación en valenciano, y que para ello disponen también de un servicio gratuito de traducción.

Desde el Colegio Notarial indican que la Ley del Notariado, en su artículo 25, expresa que "el notario no está obligado a hacer una lectura literal, sino comprensiva para los firmantes", y que el notario "puede entender que esta se debe hacer en castellano".

No obstante, el texto del artículo 25 de la Ley de Notariado afirma que "los instrumentos públicos se redactarán en lengua castellana", así como también que "los notarios darán fe de haber leído a las partes y a los testigos instrumentales la escritura íntegra".