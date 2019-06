Juristes Valencians y la sociedad civil reclaman en Les Corts la reintegración del derecho civil valenciano

El Presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, junto a una treintena de miembros de la asociación han reclamado en Les Corts, que se se retome el proceso de inicio de modificación constitucional que permita la recuperación de la competencia en derecho foral civil valenciano.

Le han acompañado representantes de diferentes entidades de la sociedad valenciana, que han manifestado su apoyo a la iniciativa, tales como la CEV, UGT, CCOO, Intersindical. EL Consejo Valenciano de Cámaras de Comercio, las patronales del textil ATEVAL, de los polígonos industriales ASIVALCO y de las hostelería HOSBEC. La Unió de Llauradors, entidades representativas del colectivo LGTBI como Lambda, vecinal CAVECOVA, pro Custodia Compartida, de consumidores como AVACU o la Interagrupación de Falles. Representantes del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, de otros Colegios Profesionales como el de Médicos, la Universitat de València y una pluralidad de entidades tales como el Ateneo Mercantil, Societat Civil Valenciana, la Real Sociedad de Amigos del País,Lo Rat Penat, Canñada Blanch, Ull Cultural, Plataforma Valencianista el Cercle Fruiter de Borriana, la RACV, la Taula de Filología Valenciana, AVAPOL, APPV o la Asociación de Jóvenes Abogados.

A título personal también han querido asistir al acto para mostrar su apoyo, personas que a lo largo de este tiempo se han destacado en trabajo por la consecución de esta reforma constitucional, como el Alcalde de Simat Víctor Mansanet, las ex Diputadas Isaura Navarro y María José Ferrer de Sansegundo, el Senador Fernando de Rosa. Enric Plá ex Alcalde de Vinarós, el ex Diputado Juan Vicente Pérez, Zulima Pérez, José Camarasa, Josep Ochoa, Ignaci Culla o el Doctor en Ciencias Políticas Simón Alegre.