El gobierno de Sánchez tampoco quiere desmilitarizar Capitanía General porque "sigue siendo de interés para la Defensa Nacional"

El Gobierno de Pedro Sanchez tampoco quiere ceder a la Generalitat el convento de Sant Doménec de València, y desmilitarizar así el edificio histórico donde ubica la Capitanía General. Según la contestación recibida por Compromís, que preguntó cómo encaraba el Gobierno la petición de las Corts sobre la cesión de gestión del convento, " La propiedad [...] sigue siendo de interés para la Defensa Nacional y no está incluida en ninguna de las actuaciones de racionalización de infraestructuras que está llevando a cabo este Departamento, por lo que no está prevista su cesión al Consell de la Generalitat Valenciana".

Para el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, se esta contestación es "un jarrón de agua fría" para la petición de desmilitarización que acordaron en las corts esta coalición junto con PSPV y Podemos.

Para Mulet “costaba poco adquirir un compromiso para estudiar su cesión, sin más pretensiones, pero el Gobierno del PSOE ha preferido descartar directamente cualquier cambio, dejando en evidencia a su partido en el País Valencià, que votó a favor de esta cesión”.

El antiguo Convento de Predicadores, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931, inició su construcción con la colocación de la primera piedra por el rey Jaume I en 1239, fue sede de la Orden de Predicadores, y entre sus muros vivieron, entre otros, san Vicent Ferrer y san Lluís Bertrán. Hoy este edificio está cerrado para el público y alberga el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD).

"Tonterías" del Botànic

Ante estos argumentos el PP ha visto "acertada" la respuesta, y la presidenta de la formación, Isabel Bonig, añadía que son "tonterías" y "un despropósito". Bonig, en informaciones recogidas por Europa Press, ha querido hacer sangre del tema afirmando que "poco se debe fiar el Gobierno de Pedro Sánchez del de Ximo Puig, hace bien en no cederle nada".

Desde Ciudadanos se ha virado el discurso, así después de haberse abstenido en la votación en las Corts, la portavoz de la formación, Mari Carmen Sánchez, se ha aproximado a las posiciones del PP afirmando que está "fuera de todo debate esa desmilitarización y cesión".

Desde el PSPV el portavoz socialista, Manolo Mata, advertía no obstante que el debate "acaba de empezar" y espera que al final, algún día, sea este sea un edificio "de uso público gestionado por la Generalitat". Ha recordado que la OTAN y otros organismos "están intentando que las instalaciones estratégicas estén fuera de las ciudades por el riesgo que supone", por lo que debe ser "reubicado".

Maria Josep Ortega (Compromís) ha señalado que no pierde "la esperanza" y cree que el Gobierno reconsiderará esta posición. "Si nos dijera que no sin sentarse a hablar siquiera sería decepcionante para todos", ha dicho, y ha insistido en que "no es esencial para la defensa territorial e incluso estaría mejor en otro lugar".

La diputada de Podemos Llum Quiñonero ha destacado que es la primera vez que el Gobierno contesta a una propuesta de este tipo y ahora "se abre el debate" sobre un edificio "emblemático" y es "razonable" que los militares establezcan cuáles son los lugares más adecuados para desarrollar su actividad. "El debate está abierto, seguiremos intentándolo", ha dicho.