El viceconsejero de Transparencia y un concejal del Ayuntamiento de Valladolid, vetados en la Asamblea extraordinaria de Ciudadanos

Ciudadanos celebra este miércoles en Valladolid una asamblea extraordinaria que cuenta con la presencia del presidente de la gestora Manuel García Bofill y el portavoz adjunto, Joan Mesquida y en la que se ha vetado la entrada al viceconsejero de Transparencia de la Junta de Castilla y León, Fernando Navarro, y el concejal de Ciudadanos en Valladolid, Martín Fernández Antolín.

Aunque se trata de una reunión meramente informativa de cara a la Asamblea General que se encara en marzo, el partido ha decidido elaborar un listado de afiliados de Valladolid y provincia. Navarro, que fue diputado por Baleares en 2015 y 2016, y pertenece a esa agrupación balear se ha quedado fuera por seguir afiliado allí. Fernández Antolín, fichado sin militar, ha decido afiliarse a finales de 2019. Ninguno de los dos pudo acceder a la sala donde se celebra la reunión, con una asistencia, sin contar a los no admitidos, de 110 militantes.

Se da la circunstancia de que tanto Navarro como Fernández Antolín son dos apuestas personales del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que lidera el sector crítico de Ciudadanos. Igea ya ha anunciado su intención de concurrir a primarias si la candidata oficial, Inés Arrimadas no asume ciertos cambios en Ciudadanos.

Un afiliado hace que se levante acta notarial de su veto

Otro afiliado que se quedó sin entrar fue Enrique Boto, militante desde 2013, y que en 2014 impugnó unas elecciones internas en la Agrupación de Madrid. Boto solicitó el censo al coordinador, en ese momento César Zafra, que no le contestó. La Comisión de Garantías le reconoció el derecho a Boto. El recurso acabó en el Consejo General de Ciudadanos. A Boto lo expedientaron en diciembre de 2014 y lo expulsaron en febrero de 2015, si bien una sentencia de 2019 obligaba a su readmisión. Boto, militante de nuevo de pleno derecho, ha querido acudir a la Asamblea de Valladolid para tener información actualizada de la nueva gestora del partido una vez que se ha producido la investidura de Pedro Sánchez. Por ello se dirigió hace un par de semanas a la Comisión de Garantías que le aseguró que no había impedimentos estatutarios, si bien era una cuestión organizativa. Boto solicitó entonces al presidente de la gestora, Manel García Bofill, que le incluyese en el listado oportuno. Sin embargo, esta tarde el propio Bofill le ha confirmado que no estaba en el listado y que era competencia de Organización. Enrique Boto ha hecho que un notario levantase acta de lo ocurrido, "no por el derecho en sí, sino porque se constata que la mayor parte de la militancia queda fuera de estas reuniones informativas al convocarse provincialmente". "Si el acta sirve para que la gestora garantice que toda la afiliación va a tener acceso a este tipo de reuniones el desplazamiento desde Madrid habrá merecido la pena", comentó Boto a eldiario.es.

No sólo quedaron fuera de la reunión cargos públicos. Un matrimonio tampoco pudo acceder a pesar de su afiliación. El hombre había solicitado su baja en noviembre porque optaba a ser juez de paz y uno los requisitos es no militar en ningún partido político. Sin embargo, el partido le ha cobrado un recibo en noviembre y no le ha comunicado la baja. Su mujer lleva afiliada menos de tres meses, algo que le impide votar, si bien en esta asamblea no habrá votación de ningún tipo. "Somos críticos, eso es lo que pasa", aseguró.

La de Valladolid es la primera cita de Castilla y León. Este jueves, la asamblea se celebrará en León, si bien no hay ninguna reunión más prevista. De esta manera, sólo los afiliados de Valladolid y León conocerán de primera mano la apuesta del partido y sus posibles disensiones.

La V Asamblea General de Ciudadanos se celebrará el 14 y 15 de marzo. Antes se tendrán que aprobar o enmendar las ponencias, el reglamento que regula esta asamblea, el de la elección de los compromisarios y el de elección de los miembros del Comité Ejecutivo.