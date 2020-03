Los municipios de una de las comarcas más envejecidas de Castilla y León, preocupados por la llegada de residentes en Madrid

"De momento no me he encontrado con nadie que viva en Madrid. Espero que siga así", bromea Vanesa Mezquita, alcaldesa de San Vitero, uno de los municipios que de la comarca zamorana de Aliste. En los últimos días, regidores y médicos, han comprobado como, poco a poco, varios de los vecinos de estas zonas que viven en Madrid y tienen una segunda residencia han vuelto a los pueblos saltándose las recomendaciones de las autoridades.

Esta zona de Castilla y León es, según repiten varios de sus alcaldes, una de las más envejecidas y dispersas del país. "Alrededor del 70% de la población tiene más de 70 años", indica el alcalde de Rabanales, Santiago Moral. Aunque se ha pedido desde redes sociales y desde el propio Ayuntamiento que aquellos que viven en Madrid no se desplazasen, se lo han tomado "a la bartola".

La situación les preocupa. La sanidad rural es delicada en estas zonas. A principios de este mes, la Junta de Castilla y León estrenó un nuevo sistema asistencial basado en las consultas a demanda, para garantizar el acceso a la sanidad de los vecinos. La llegada de más personas al sistema no sólo preocupa porque el modelo no está pensado para un volumen alto de personas, también porque, quienes han venido de los focos de contagio, pueden poner en riesgo la vida de los vecinos.

"Mi municipio tiene un 60% de población con más de 70 años", señala Moral. "Como alcalde tengo pánico por lo que pueda pasar. Hay 40 vecinos que pueden ser considerados pacientes de riesgo", se lamenta. Muchos de los que están volviendo a sus pueblos de origen son estudiantes o jóvenes residenes en Madrid, pero también hay quienes tienen una segunda residencia.

Tomás, uno de los médicos que pasan consulta en Alcañices, el centro de salud de la Zona Básica de Aliste, está preocupado por la situación, pero reconoce que poco pueden hacer. "No podemos obligar a que no se muevan", asegura. "Es triste que hayan tomado la decisión de venir. No se si no eran consciente de la gravedad de venir a una zona tan envejecida".

Tomás atiende al teléfono. Aunque está pasando consulta, en los últimos días las visitas se han reducido. Ahora, reconoce, la llegada de personas que pueden estar afectadas ha cambiado la actitud de los vecinos. "Hasta antes de ayer había una sensación de seguridad porque pensaban que era difícil que llegase el virus a los pueblos. Ahora han dado cuenta de que ha venido gente de fuera y saben que tienen que ser muy cuidadosos".

"Es verdad que gracias a los medios de comunicación los vecinos conocen las medidas básicas de higiene. Ahora tenemos que recordárselas", asegura. En el Centro de Salud de Alcañices están preparados, conocen los protocolos y están a la espera de que pudieran surgir casos. Dese la Consejería de Sanidad se les ha pedido que si hay posibles pacientes que no estén graves, se les recomiende volver a sus casas. "Nosotros les llamaríamos para ir comprobando, a distancia, la temperatura y la evolución de la enfermedad.

Sin embargo también hay casos de vecinos viviendo en Madrid que han actuado de manera responsable. Javier Faúndez, alcalde de Trabazos, asegura haber recibido llamadas de personas que le han comunicado que se quedaban en Madrid. Para Faúndez es importante no caer en la psicosis ni estigmatizar a quien viene de fuera, aunque tampoco cree que hayan tomado la decisión más acertada. Los alcaldes alisteños coinciden en mantener la calma y tomar precauciones hasta que pasen unas semanas. "No podemos permitirnos que la España Vaciada