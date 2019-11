Adriana Lastra acusa al PP de "hacer una campaña sucia y tramposa para evitar que la gente vote"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado al Partido Popular de "hacer una campaña sucia y tramposa para evitar que la gente vote". La responsable socialista, que ha visitado este sábado la provincia de Zamora, se ha referido a la presunta implicación de la formación de Pablo Casado en la propagación de datos engañosos y ha aseverado que "eso es corrupción".

Lastra ha señalado que el PSOE pondrá el caso "en manos de la Fiscalía" y ha apuntado que "hay cosas que no se pueden permitir en democracia". Además, la vicesecretaria general de los socialistas ha invitado a los electores a "penalizar esto en las urnas".

Más allá de estas palabras, Adriana Lastra se ha referido en Zamora al asunto de las pensiones, y ha citado a los 50.000 beneficiarios que hay en la provincia: "Vamos a derogar la dictadura del 0,25%", ha advertido la responsable socialista, que ha abogado por "subir los impuestos a aquellos que más tienen" para que los jubilados puedan recibir un aumento de, "al menos, el IPC".

Asimismo, la dirigente del PSOE ha hablado sobre el traslado de "1.400 familias" a la provincia de Zamora a través de la instalación de batallones militares en Monte la Reina: "Es un proyecto de Zamora, pero sustentado por los socialistas", ha subrayado Lastra que ha indicado que, si se hubiesen aprobado los Presupuestos Generales del Estado, "ya estaría hecho".

En cuanto al tema sanitario, Lastra ha remarcado que los socialistas "no van a permitir que el PP trocee la Sanidad", y ha hecho énfasis en la importancia de que "no haya una España, ni una Zamora, a dos velocidades". Además, la vicesecretaria general del PSOE ha insistido en que, si Tudanca fuera el presidente de la Junta de Castilla y León, "no habría plan piloto en Aliste".

Adriana Lastra ha comparecido junto al candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zamora, Antidio Fagúndez, antes de desplazarse a la comarca de Sanabria, donde participará en una comida mitin con afiliados de la zona.

Narbona confía en "convencer a más personas"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha señalado que su formación tiene por delante "unas elecciones muy complejas", en las que necesita "incluso convencer a más personas" que las que le votaron en las generales de abril.

En palabras de Narbona, el objetivo pasa por "ampliar el número, no vaya a ser que el PSOE sea el más votado", como ocurrió en las autonómicas de mayo en comunidades como Castilla y León, Andalucía, Madrid y Murcia, y "no gobierne" por pactos de "las tres derechas".

Para la presidenta del PSOE, se trata de "un riesgo real" y, por ello, ha instado a los socialistas a trasladar a "indecisos y a quienes no tienen ganas de ir a votar" durante la campaña que "si no van a votar, pueden ir otros, que pueden transformar a España en el cortijo de las tres derechas".

Además, ha puesto como ejemplo que hay comunidades en las que Partido Popular y Ciudadanos han precisado del apoyo de Vox y que es este partido, el liderado por Santiago Abascal, el que "marca la política" en temas como el cambio climático o la desigualdad.

Frente a ello, durante un acto de homenaje a socialistas que llevan más de 40 años de militancia en Salamanca, ha continuado diciendo que el PSOE opta por medidas como "garantizar derechos" y contar con "una reforma fiscal justa".

En esta línea de convencer a "indecisos" o aquellos que "no quieren ir a votar" por la repetición de elecciones, ha animado a los socialistas ha mostrado como "argumento más importante" las decisiones tomadas por Pedro Sánchez desde su llegada a la Moncloa, que han tenido como "seña de identidad" la lucha por la igualdad.

En cambio, previamente estuvo en el Gobierno el PP, cuyos dirigentes, tal y como ha continuado, "presumen de que han sacado a España de la crisis económica", a los que Narbona ha recordado que lo han hecho "con más multimillonarios y con más pobres, y con jóvenes con un salario más bajo que el que tenían en 2008". "Con más desigualdad y con más pobreza", ha apostillado.

Otras propuestas

Asimismo, ha insistido en "reforzar la política de vivienda", en la que hay que hacer "un esfuerzo enorme", para dotar a la sociedad de "vivienda pública, que no se venda a los fondos buitre" y que "permita a la gente joven un proyecto de vida autónoma".

Finalmente, ha mostrado el interés del PSOE por promover programas públicos para la exhumación de "las personas que todavía están en las cunetas", "prohibir cualquier apología del franquismo" y "revisar el concordato con la iglesia Católica".