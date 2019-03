Otra fuga en el PP de Castilla y León: el presidente de la Diputación de Ávila se va como independiente

En Castilla y León no cesa la desbandada de referentes del Partido Popular, un partido que está viendo en estas últimas fechas cómo pierde efectivos, algunos de ellos significativos. El presidente de la Diputación de Ávila, José Manuel Sánchez Cabrera, ha anunciado hoy que deja las siglas del PP pero, eso sí, no deja el acta de diputado provincia ni la Presidencia de la institución, siempre que el resto de los partidos no maniobren para provocar la salida del ya expopular del sillón de mando de la Diputación abulense. Sánchez Cabrera, (Ávila, 1982) pasará a formar parte de un nuevo partido político en la provincia, ‘Por Ávila’, una formación que sostiene que sólo tiene una ideología: “Ávila”.

La decisión llega después de un profundo desencuentro entre Sánchez Cabrera y el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, que es, precisamente, diputado por Ávila. El actual presidente de la diputación abulense aspiraba a ser el candidato del PP a la Alcaldía de la capital y contaba para ello con respaldo de las direcciones provincial y autonómica del partido. Sin embargo, en un golpe de efecto de Pablo Casado, se impuso Génova que decidió finalmente apostar por una mujer, Sonsoles Sánchez Reyes, para el ayuntamiento de la capital.

Aquella maniobra de Casado hizo que Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que estuvo suspendido un año de militancia en el PP por arrebatar en su momento el candidato oficial la Presidencia de la Diputación de Ávila, se replanteara su futuro en el Partido Popular. Todo apuntaba a su salida inminente de esta formación política, sobre todo después de que tres militantes del PP cercanos a él anunciaran su baja en el partido en el pasado mes de enero para fundar una nueva formación política: ‘Por Ávila’, por la que Sánchez Cabrera se presenta ahora para lograr su objetivo original, es decir, la Alcaldía de la capital.

Pérdida de confianza

Jesús Manuel Sánchez Cabrera, un joven político con proyección, ha aludido para su marcha del Partido Popular los mismos argumentos que, en su día, esgrimió la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. “He perdido la confianza”, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa en un hotel de la capital abulense, donde ha reconocido “discrepancias” con la dirección del Partido Popular.

El todavía presidente de la diputación de Ávila, una vez que conoció que no sería el candidato del PP, atisbó en las redes sociales, donde es muy activo, que continuaría adelante con su carrera política. “Habéis sido muchos los que en los últimos meses me habéis animado a presentarme como candidato a la Alcaldía de nuestra capital. Gracias por vuestra confianza en mi persona, pero hoy os anuncio que no voy a ser el candidato… Siempre estaré al servicio de Ávila y de los abulenses”, afirmó antes de la pasada Navidad en sus redes sociales y a través de WhatsApp en su entorno más cercano.

Suspendido de militancia

Jesús Manuel Sánchez Cabrera se estrenó con polémica en el cargo de presidente de la Diputación de Ávila. Cuando todo estaba previsto para que Pablo Luis Gómez, candidato oficial, tomara posesión como máximo responsable de la institución, Sánchez Cabrera movió sus hilos para, a última hora, in extremis y con el pleno a punto de empezar, lograr los apoyos necesarios para erigirse él mismo como presidente, en contra de su propio compañero de partido, que se quedó compuesto y sin cargo.

Esa maniobra, que con el tiempo se le ha vuelto en contra al propio Sánchez Cabrera, conllevó una sanción: un año de suspensión de militancia, la sanción más mínima, según acordó a finales de 2015 el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular que presidía entonces el hoy presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El ahora candidato a la Alcaldía de Ávila por la nueva formación política aseguró en su momento que su única intención al arrebatar la presidenta de la Diputación a su compañero de partido era “defender al Partido Popular”, formación que ahora abandona.