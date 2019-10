Casado pide a Sánchez que aplique la ley de Seguridad Nacional "inmediatamente"

El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha lanzado este sábado un aviso urgente al Gobierno en funciones para que actúe y "restablezca la ley y el orden" en Catalunya "de inmediato". Casado ha pedido al presidente Sánchez y al PSOE que "rompan con Torra, con Junqueras y con aquellos que jalean la violencia", y les ha lanzado una advertencia: "No se puede pedir apoyo a la vez que se pacta con los independentistas".

En la Convención intermunicipal del PP que se celebra en Valladolid, el líder de los populares ha asegurado que no se puede esperar "ni un minuto más" para que el orden vuelva a las calles de Barcelona, después de cinco noches seguidas de disturbios. Para recuperar la normalidad, ha pedido al Ejecutivo que aplique cuanto antes la Ley de Seguridad Nacional en Catalunya y que envíe el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como paso previo a aplicar el artículo 155 en Catalunya.

Casado ha reiterado que el PP es un partido de Estado y que reclamar el cumplimiento de ley en Catalunya no significa romper la unidad de criterio constitucionalista. "Nosotros estamos siendo leales y responsables y estamos respondiendo al llamamiento a la unidad", ha explicado el presidente de los 'populares', "pero también tenemos que ser exigentes con una situación que se está desbordando y no puede seguir así".

"Estoy preocupado, me duele España y me duele Catalunya", ha dicho Casado en dos ocasiones. Para garantizar el orden en la comunidad autónoma, ha pedido al Ejecutivo en funciones que ponga en marcha todos los mecanismos legales, como la Ley de Seguridad Nacional. Ha pedido que se aplique esta norma "de inmediato", porque según él Torra no puede estar al mando de los Mossos d'Esquadra, aunque ha admitido que el cuerpo está haciendo "una labor excelente". Además ha instado a la Fiscalía a que actúe de oficio y lleve a los tribunales a los "jóvenes que practican la kale borroka".

"Cuando una minoría violenta ataca las infraestructuras críticas de un Estado no es momento de exigir silencio, es momento de exigir orden; cuando una minoría ejerce la kale borroka no es momento de hacer un llamamiento al diálogo, es momento de hacer cumplir la ley y la Constitución", ha defendido. El líder de los populares se ha dirigido también al PSC, a quien ha dicho que debe romper los cuarenta acuerdos a los que ha llegado con los independentistas en ayuntamientos o en la Diputación de Barcelona.