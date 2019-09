Las líneas maestras del nuevo gerente de Auvasa: apostar por la movilidad peatonal e integrar VallBici en el bonobús

El Ayuntamiento de Valladolid ha fichado al exgerente de la EMT de Madrid, Álvaro Fernández Heredia, para hacerse con las riendas de Auvasa Ferández cree que no tiene sentido hablar de un 'Valladolid Central': "Ese tipo de plan es dependen mucho de la ciudad. Trasladar la misma receta no funcionaría" "Tenemos que dar un servicio de autobús de calidad, pero no conozco ninguna ciudad en la que no haya quejas"