Valladolid quiere más: el pleno aprueba por unanimidad desarrollar un Plan de Calidad del Aire para la ciudad

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Valladolid han aprobado por unanimidad desarrollar un Plan de Calidad del Aire para la ciudad. Este proyecto ampliará con medidas, a medio y largo plazo, el actual Plan de Acción ante episodios de alta contaminación. Plan que fue aprobado en 2017 y que contempla limitar la velocidad de circulación y cortes de tráfico, en caso de que se detecten cantidades potencialmente perjudiciales de partículas o altos niveles de ozono. Además, el Ayuntamiento instará a la Junta a que realice su propio plan, "como establece la legislación", con el fin de coordinar acciones.

La moción, que había sido impulsada por el Grupo Popular ha salido adelante, finalmente, después de que Valladolid Toma la Palabra, el socio de gobierno del PSOE, presentase una enmienda de sustitución formada por 7 puntos, de los cuales 2 han recibido el apoyo unánime del pleno. El Ayuntamiento también estudiará la posibilidad de que los viajes en los autobuses interurbanos sean gratuitos cuando se produzcan cortes de tráfico por la alta contaminación. Una medida que, tal y como ha recordado el alcalde Óscar Puente, tendría un coste de unos 60.000 euros diarios.

"Esta moción pretende mejorar la calidad del aire y además hacerlo de manera permanente no solo con medidas efectistas, sino con medidas efectivas", ha explicado el concejal del PP, Borja García Carvajal cuando ha presentado la moción de su grupo. El edil ha cuestionado si los cortes de tráfico reducen o no la contaminación, una postura en la que han coincidido tanto el portavoz de Ciudadanos (en el caso de la contaminación por ozono), como el de Vox. García Carvajal ha añadido, además, que hay un "aluvión de quejas" de hosteleros, comerciantes y vecinos del centro. Una afirmación que ha cuestionado el portavoz socialista, Pedro Herrero, quien ha dicho que en los registros municipales "no hay un incremento" de quejas.

La encargada de presentar la enmienda de sustitución a la del PP ha sido la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, una de las principales impulsoras del actual Plan de Acción, que sitúa a Valladolid como una de las ciudades medianas españolas que más en serio se toma la lucha contra la contaminación atmosférica. Sánchez ha reconocido, sin embargo, que el actual plan de acción "puede ser insuficiente" y que si lo es porque se trata de una medida "de último recurso".

La enmienda de VTLP incluye impulsar una nueva ordenanza de movilidad, que los autobuses sean gratuitos para los menores de 15 años (actualmente se establece en los 12), la progresiva aplicación del límite de velocidad a 30 km/h en el casco urbano, desarrollar un programa de aparcamientos disuasorios, ampliar y mejora de la red de carriles bici y ciclocarriles o trabajar en la implantación de una Zona de Bajas Emisiones, a la que solo podrían acceder los vehículos de bajas emisiones y aquellos con la etiqueta 'ECO'.