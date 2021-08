Cómo preparar la casa cuando nos vamos de vacaciones

Muchos de nosotros estamos pensando ya en irnos de vacaciones, si no lo hemos hecho ya. Y si algo puede salir mal en casa es muy probable que ocurra mientras estamos de vacaciones. Lo dice la Ley de Murphy, porque el peor momento en el que puede ocurrir un incidente en el hogar es cuando no estamos. Regresar de las vacaciones y descubrir que algo ha salido mal en casa puede ser frustrante.

Ocho consejos de la Policía Nacional para evitar robos en casa si te vas de vacaciones

Saber más

Por eso es muy importante asegurarnos de dejar bien la casa antes de irnos para poder estar tranquilos y confiados. Porque no podemos marcharnos sin más, con un golpe de puerta y maleta en mano. Hay cosas que damos por sentado solo porque estamos deseando que lleguen los días de relax y tendemos a olvidar aspectos importantes que tienen que ver con nuestro hogar.

Las ocho cosas que hay que hacer antes ir de vacaciones

Estos consejos de seguridad nos ayudarán a que, a nuestro regreso, no nos encontremos con ninguna sorpresa desagradable.

1. Cerrar puertas y ventanas

Aunque parece obvio mencionarlo, no está de más recordarlo. Son los puntos débiles de nuestras casas a la hora de hablar de robos. Así que mantenerlas cerradas y bloqueadas, incluso en los pisos superiores (sobre todo si hay acceso a una terraza), es lo más eficaz. Debemos tener en cuenta además que los robos suelen aumentar en verano, cuando mucha gente acostumbra a irse de vacaciones. Además, una ventana abierta en cualquier parte de la casa podría dejar entrar animales, lluvia o viento.

2. Persianas bajadas (pero no del todo)

Es importante no dar muchas pistas de que no estamos en casa. Aunque debemos asegurarnos de cerrar bien puertas y ventanas, con las persianas es importante no bajarlas del todo porque entonces sí se verá que la vivienda está desocupada. Una persiana medio bajada puede indicar que estamos dentro, protegiéndonos del calor. Y esto disuade a los ladrones de entrar.

3. Revisar y limpiar la nevera y congelador

No hay nada peor que abrir la puerta de casa y notar un olor desagradable procedente de la cocina. Para evitarlo, debemos asegurarnos de limpiar bien la nevera y el congelador y retirar cualquier alimento que pueda estropearse mientras no estamos. Si nos vamos más de una semana es aconsejable desenchufar la nevera para ahorrar energía. Eso sí, con la puerta siempre abierta para evitar la aparición de moho.

También deberemos revisar la despensa y desechar todo lo que caduque antes de que lleguemos. Es importante prestar especial atención a frutas y verduras y asegurarnos de que todos los recipientes están cerrados para evitar que las hormigas y otros insectos hagan de los restos de comida un banquete.

4. Todo en off

Debemos ser selectivos con los electrodomésticos que dejamos enchufados. Cualquier aparato que no se vaya a utilizar debe desenchufarse (si nos vamos pocos días no es necesario desenchufar la nevera y el congelador). Pero el televisor, ordenador, microondas, wifi y otros tantos pueden desenchufarse para evitar que se produzcan gastos innecesarios y posibles cortocircuitos en caso de que se produzca un apagón.

5. Desprogramar mandos

Es probable que tengamos algún termostato activado o un mando programado para encender el aire a determinadas horas. Antes de marcharnos deberemos desprogramarlo todo; de lo contrario, se encenderá cada día, con el consiguiente gasto inútil.

6. Temporizadores para las luces

Dejar las luces encendidas en casa durante las vacaciones para que parezca que estamos en casa no es recomendable, además de que la factura de la luz acabará siendo muy costosa. Un paso simple y que puede persuadir de robos es poner luces en casa con temporizadores que pueden encender y apagar las luces automáticamente previa programación en distintas habitaciones de la casa.

También podemos instalar luces detectoras de movimiento para iluminar a los intrusos y disuadirlos de entrar.

7. Cerrar el agua

Justo antes de irnos cerraremos el suministro de agua para que no se produzca ninguna fuga, que podría causar daños en nuestra casa y, si tenemos vecinos, incluso en la suya. Uno de los problemas comunes de daños por agua es la rotura de una tubería en el suministro de la lavadora. Lo más fácil es cerrar el grifo de agua antes de marchar. Al cerrarlo estamos cortando la línea de suministro de la casa.

8. Dejar las plantas con riego

Otra de las planificaciones que no debemos olvidar es cómo dejamos las plantas de interior para que no se sequen durante nuestra ausencia. Para simplificar esta tarea podemos agruparlas todas en una misma habitación, que tenga un poco de luz natural, e introducirlas en un barreño con agua para que vayan tomando la cantidad de agua que necesitan.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines