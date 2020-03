Un estadounidense de origen chino denuncia una agresión racista en Madrid por el coronavirus

Sobre las dos de la madrugada del pasado jueves, Thomas Liu, un joven estadounidense de ascendencia china, regresaba a casa tras tomar algo con unos amigos en Madrid. Salía del metro de Embajadores cuando "dos hombres" le gritaron "algo relacionado con el coronavirus", según su testimonio. No llegó a entender bien el insulto pero, harto de recibir ese tipo de comentarios, respondió. Lo siguiente que recuerda es recobrar la consciencia en un hospital este sábado.

"Me desperté dos días después a las 10 de la mañana", cuenta a eldiario.es este estadounidense de 29 años desde el Hospital 12 de Octubre, donde continúa ingresado y ha sido sometido a algunas intervenciones por un hematoma craneal. Estaba solo cuando recuperó la consciencia pero seguía conservando el móvil y la cartera, lo que, afirma, evidencia aún más el carácter racista de la agresión. "Alguien debió llamar a la ambulancia, yo no recuerdo nada", explica. Aunque aún no ha interpuesto ninguna denuncia, la Policía ha acudido dos veces al centro hospitalario y le ha mostrado imágenes de posibles atacantes.

Thomas Liu en el hospital con un amigo IMAGEN CEDIDA

Thomas, que llegó desde San Francisco hace cuatro años y enseña inglés en la capital, llevaba semanas recibiendo miradas y escuchando comentarios desagradables, especialmente durante los momentos de ocio nocturno, continúa. "Cada vez que salgo con mis amigos a una discoteca o a un bar, escucho algo", afirma. "Es triste que las personas asiáticas tengan que ser cuidadosas respondiendo a este tipo de comentarios por el miedo a ser atacadas". Tras el inicio del brote en Wuhan, antes de que el número de casos implicara una preocupación real en España, ciudadanos de origen asiático lanzaron el hastag #NoSoyUnVirus para denunciar el aumento de incidentes xenófobos y racistas.

Discriminación hacia la población asiática

Los bulos racistas, mensajes de odio y agresiones hacia la comunidad asiática vienen denunciándose en varios países desde el comienzo de la epidemia. El ataque a Jonathan Mok, un estudiante de Singapur de 23 años, ha sido uno de los últimos en saltar a los medios. Fue golpeado por un grupo de jóvenes británicos en Oxford Street, en pleno centro de Londres, al grito de "no queremos tu coronavirus en nuestro país". Hace unos días, la BBC informó que dos adolescentes de 15 y 16 años habían sido detenidos por "un ataque con agravante racial". Mok, que necesitó cirugía por la rotura de un hueso cercano al ojo, señalaba en Facebook lo inaceptable de "demonizar a un cierto grupo de personas por su nacionalidad, raza o color de piel".

En una entrevista con eldiario.es, la antropóloga estadounidense Adia Benton explicaba que el alarmismo y el racismo ante epidemias como el coronavirus forman parte de un "patrón habitual" que "tiene que ver con el uso de chivos expiatorios o con denigrar a los que se considera los 'otros". "Si determinados grupos ya están discriminados por su clase, su raza o su lugar de origen, y se percibe que tienen características asociadas a su 'diferencia' que les harían susceptibles de padecer la enfermedad, acaban sufriendo doble marginación o discriminación", afirmaba.

Italia, con más de 9.000 personas infectadas, es el segundo país con más casos de coronavirus. Aunque la semana pasada una piscina municipal de Barcelona impidió la entrada de un colegio con alumnos de mayoría italiana, de momento solo han trascendido casos puntuales de rechazo hacia residentes de esta nacionalidad en España. "Hay mucho alarmismo en general con el coronavirus, pero a mi nadie me ha tratado diferente estos días por ser italiano, como sí les ha pasado a algunos asiáticos", comentaba a eldiario.es Rolando d'Alessandro, originario de la Toscana.

"Deberíamos preguntarnos en qué medida las respuestas xenófobas y racistas son un síntoma de un sistema más amplio de desigualdad y exclusión", afirmaba Benton, comparando el trato hacia la comunidad asiática con el que recibieron las personas de origen africano durante el brote de ébola.

Thomas espera que le den el alta en un par de días. Aunque sigue en 'shock' por lo ocurrido y no tiene a su familia cerca, agradece el apoyo que está recibiendo. Afirma que quiere continuar residiendo en Madrid, donde da clases en un colegio estadounidense.