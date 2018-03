Trump, sobre los migrantes que tratan de cruzar la frontera con México: "Son escaladores profesionales"

Donald Trump ha viajado este martes, por primera vez como presidente, a California y ha aprovechado la visita para ver los prototipos de su prometido muro en la frontera con México. De pie, junto a ellos, Trump ha defendido un muro alto para que no sea superado, dice, por los "increíbles escaladores", en referencia a los migrantes y refugiados que tratan de cruzar la frontera, según han informado medios estadounidenses.

"Hemos visto los diferentes prototipos (del muro) y ha sido fascinante. Y tenemos dos o tres que realmente funcionan", ha asegurado el presidente ante cientos de militares en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar. En total se han construido ocho prototipos en un terreno entre Otay Mesa (EEUU) y Tijuana (México).

"Cuanto más grande sea, mejor", ha defendido el mandatario, quien sostuvo que han contado con escaladores para probar los diferentes prototipos. "Parecen escaladores profesionales de montaña, son unos escaladores increíbles", ha añadido Trump en referencia a los migrantes que intentan cruzar la frontera. "No pueden trepar algunas de estas paredes", dijo en unas declaraciones recogidas por ABC News.

"Getting over the top is easy. These are like professional mountain climbers, they're incredible climbers. They can't climb some of these walls." - President Trump tours border wall prototypes in California https://t.co/6wAv8B1fSg pic.twitter.com/o5J15wKp7k