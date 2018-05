825 menores migrantes desaparecieron en 2016 tras llegar a España solos, según Save The Children

La ONG denuncia en un nuevo informe los "fallos" del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados que deriva en que España pierda su rastro

2.500 menores migraron solos a España en 2017, un 60,4% más que el año anterior

"El objetivo de este sistema de acogida no es el desarrollo e integración del menor, sino que buscan no incentivar la falsa idea del efecto llamada", denuncian desde Save The Children