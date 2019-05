Un policía de EEUU mata de cinco disparos a una mujer negra que gritó estar embarazada

Un oficial de la policía de Texas (EEUU) mató de cinco disparos a una mujer afroamericana momentos después de que esta le advirtiera a gritos que estaba embarazada en un suceso ocurrido en la noche del lunes y que fue captado en vídeo por un vecino, informan medios locales. "Me estás acosando. Estoy caminando hacia casa", le decía Pamela Shantay Turner momentos antes de ser acribillada a tiros.

These laws out here in baytown trippin 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ Crazy before the cop shot her she said " Im pregnant " .. smh #explore#baytown#explorepic.twitter.com/fCJbugDMsW