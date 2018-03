Cómo meterse hasta el fondo en una emergencia habitacional (y cómo salir de ella a tiempo)

Los tres últimos años han sido los más cálidos jamás registrados en el planeta. La contaminación mata más que las guerras. Las ciudades europeas podrían evitar hasta 10.000 muertes prematuras al año sólo con ampliar su red de carriles bici. De los diez años más cálidos en España desde que hay registros, cinco de ellos pertenecen a la actual decena que comenzó en 2011. Bruselas reclama explicaciones a España por la contaminación de Madrid y Barcelona. La polución global mata a nueve millones de personas al año y amenaza la supervivencia de la humanidad.

El primer párrafo de este texto es un popurrí de noticias más o menos recientes en torno al medio ambiente, el cambio climático y la contaminación. Cada cierto tiempo, podría cosechar titulares como éstos para ponerlos en el macetero de este blog y florecerían de forma muy parecida. De hecho, creo que, en parte, es a lo que me dedico. No sirve para mucho.

Hace tiempo que le doy vueltas al punto de vista y la forma en que cuento las cosas y por eso me ha venido bien que varios amigos me hayan guiado hasta Don't Even Think About It: Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change (Bloombsbury, 2014), un libro escrito por un ecologista, activista y divulgador británico llamado George Marshall. La obra es una laberinto lleno de caminos pero sin salida alguna (salida a la solución que nos liberará del desastre, digo). El autor va abriendo vías para tratar de entender cómo demonios, a pesar de todas las evidencias científicas y de tantísimas campañas de concienciación, seguimos sin hacer casi nada, ni desde lo colectivo ni desde lo personal. Marshall habla con psicólogos sociales, con premios Nobel, con analistas políticos y hasta con activistas del Tea Party, habla con muchas personas muy diversas y abre interrogantes distintos para saber todo lo que está fallando. Yo sólo voy a señalar dos.