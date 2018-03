Bruselas da luz verde a la compra de negocios de cocina de Unilever por KKR

La Comisión Europea aprobó hoy la adquisición de los negocios de cocina, repostería y productos untables de la empresa Unilever por parte de la estadounidense KKR, al considerar que las actividades de ambas compañías no se solapan.

"La Comisión concluyó que la adquisición propuesta no genera ninguna preocupación en el área de competencia porque las actividades de las compañías no se solapan y estas no son activas en mercados relacionados", dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Los negocios de cocina, repostería y productos untables de Unilever fabrican y venden mantequilla, margarina y otros tipos de productos similares, así como alternativas a las cremas de leche y aceites vegetales, en Europa y en el resto del mundo.

KKR, por su parte, es una compañía global de inversiones que ofrece gestión alternativas de activos a inversores públicos y privados, además de ofrecer soluciones de mercado de capitales para firmas, las compañías de su cartera y clientes.