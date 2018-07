Cargas policiales durante el segundo día de huelga de los trabajadores de Amazon

La segunda jornada de huelga de los trabajadores de Amazon se ha desarrollado "con normalidad" hasta que han tenido lugar las cargas policiales "sin motivo aparente", según informa un trabajador de la compañía en huelga.

La Policía Nacional ha cargado contra varios trabajadores que se encontraban realizando un "acto informativo" de forma pacífica en el exterior del centro logístico, según informa un representante de los trabajadores. La carga policial se ha saldado con varios detenidos, uno de ellos "con una herida abierta en la cara provocada por un golpe de un policía", constata.

Dos diputados de Unidos Podemos Alberto Rodriguez y Ana Marcello van a visitar a los dos huelguistas que están detenidos en la Comisaría de Coslada para mostrarle su apoyo y exigiendo su puesta en libertad. Las dos fueran detenidas en el piquete de la planta de Amazon.

Los trabajadores del mayor centro logístico de Amazon en España, situado en San Fernando de Henares (Madrid), cumplen 36 horas de huelga que tienen previsto finalizar mañana. Los trabajadores demandan que se mantenga su convenio colectivo propio –más garantista que el sectorial por el que se rigen actualmente– y una cláusula de garantía salarial, con un compromiso de subidas salariales para los próximos años.

Los representantes sindicales han manifestado que mantendrán la convocatoria ya que por el momento no se ha llegado a un acuerdo con la empresa en relación al Convenio sectorial "impuesto unilateralmente" y que pretenden "eliminar" para volver a regirse por el Convenio "propio", explica Marc Blanes, miembro del comité de empresa y portavoz del sindicato CGT. "Hasta que no haya un preacuerdo firmado, no hay opciones de desconvocar la huelga". Fuentes de Amazon han asegurado que en el centro logístico se trabaja con normalidad.