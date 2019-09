La Reserva Federal baja los tipos de interés en 25 puntos básicos por segunda vez ante la situación económica global

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos ha decidido bajar los tipos de interés hasta un rango objetivo de entre el 1,75% y el 2%. El presidente de la entidad, Jerome Powell, ha justificado el recorte por la ralentización del crecimiento global, especialmente en China y Europa, y la "incertidumbre" generada por las tensiones comerciales.

"Tomamos esta medida para mantener la fortaleza de la economía", ha indicado Powell en rueda de prensa. Es la segunda rebaja consecutiva en 2019 de la autoridad monetaria, tras el descenso anunciado a finales de julio, que fue, además, el primero en el país en más de una década: el anterior se produjo justo después de la crisis financiera de 2008. Esa reducción, no obstante, no fue suficiente para el presidente estadounidense, Donald Trump, que posteriormente aseguró que Powell lo había decepcionado "al no apostar por un prolongado ciclo de abaratamiento del crédito". Hace una semana, Trump urgió a rebajar el precio del dinero "a cero o menos" para contribuir a la expansión económica.

La decisión del Comité, que dirige la política monetaria, mostró las divisiones internas y contó con siete votos a favor y tres en contra. El próximo encuentro ya se celebrará a finales de octubre.

El mercado de trabajo estadounidense generó 130.000 empleos no agrícolas durante el pasado mes de agosto, mientras que la tasa de paro se mantuvo estable en el 3,7%, por lo que se situó cerca del mínimo histórico desde 1969, según los datos de la oficina de estadísticas laborales del Departamento de Trabajo del país norteamericano.

La economía experimentó un crecimiento anualizado del 2% en el segundo trimestre, lo que representa una caída de 1,1 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, según la segunda estimación del dato publicada hace casi tres semanas por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos.

De su lado, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó el pasado mes de julio, último dato disponible, en el 1,4% con respecto al mismo mes del año pasado. La tasa mensual se situó en el séptimo mes del año en el 0,2%, una décima más que el mes precedente. La variable subyacente, que excluye del cálculo los precios de la energía y los alimentos por su mayor volatilidad, se situó en el 0,2%, la misma cifra que el mes anterior, mientras que en tasa anual avanzó un 1,6%, al igual que el mes precedente.

El precio del dinero en EE.UU. es el mayor entre las economías que conforman el G7, y por ejemplo el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón mantienen los tipos de interés en terreno negativo, por debajo de cero.