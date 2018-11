París y Berlín defienden que su presupuesto para la eurozona refuerza a la moneda única ante futuras crisis

Los ministros de Francia y Alemania, Bruno Le Maire y Olaf Scholz, respectivamente, han presentado este lunes al resto de titulares de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) su propuesta para crear un presupuesto específico para la moneda única, sobre el que han destacado que reforzará la capacidad responder a futuras crisis económicas.

"Hace un año no podíamos ni usar la palabra presupuesto y ahora hay una propuesta franco-alemana. Esto es para nosotros un avance político importante", ha expresado el francés en una rueda de prensa conjunta con su homólogo alemán tras la reunión extraordinaria del Eurogrupo.

Le Maire ha remarcado que la zona euro "no es capaz" con su diseño actual de "enfrentarse a todas las crisis económicas". Del mismo modo, ha argumentado que la "falta de convergencia" entre los países del euro "no es sostenible en el largo plazo". "Las reformas nacionales son la base para tener más competitividad y más convergencia, pero no son suficientes, también necesitamos solidaridad con un presupuesto para la eurozona", ha explicado.

"Todos somos conscientes de las debilidades de la eurozona, de la necesidad de reforzar la eurozona. Creo que todos somos comparten la opinión de que hay sitio y necesidad de reforzar la eurozona. Hay preguntas sobre cómo puede funcionar (el presupuesto) y cuáles serán sus objetivos, pero tenemos tiempo para debatirlo", ha destacado Le Maire.

Por su parte, Scholz ha señalado que se trata de una propuesta "muy concreta y pragmática", así como un "buen mensaje" sobre el hecho de que es necesario progresar ahora porque "nadie sabe cuándo llegará una situación en la que sea necesario" un presupuesto para la eurozona. "Puede que en cinco, diez o veinte años, nadie lo sabe, pero habrá momento y debemos estar listos para poder decir que hicimos todo lo que pudimos", ha expresado.

Para el alemán, este primer debate sobre la propuesta franco-alemana ha sido "muy bueno" porque "nadie ha dicho que esto no pasará nunca". "Algunos han hecho preguntas, pero creo que hay un camino en el que es probable encontrar en su final una solución que pueda ser apoyada por el resto", ha confiado.

PAÍSES BAJOS NO LO VE NECESARIO

Uno de los ministros que ha mostrado ciertas reservas ha sido el holandés, Wopke Hoekstra, quien a su llegada a la reunión ha dicho, con respecto a la propuesta de París y Berlín, que quedan "muchas cosas pendientes". "La necesidad para este presupuesto es menos que convincente. No queda claro cómo ayudará y por qué va en el interés de los ciudadanos holandeses", ha escrito más tarde en un comunicado que ha compartido en la red social Twitter.

Por su parte, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha confirmado que "no hay unanimidad" entre los países de la eurozona para poner en marcha este instrumento, aunque ha destacado la "acogida favorable" y "bastante positiva" de la propuesta. Además, ha reivindicado que, además de apoyar las inversiones, este presupuesto debería actuar también como un seguro común de desempleo.

Según consta en la propuesta pactada por Francia y Alemania, la función principal de este presupuesto de la zona euro sería apoyar la competitividad y la convergencia entre las capitales de la moneda única. También podría actuar como una función de estabilización cuando el nivel de inversión de un país cambia a causa de un choque asimétrico.

El documento también recoge que la Comisión Europea se encargaría de aprobar los programas de los socios del euro que quieran recurrir a los fondos del presupuesto de la eurozona, pero sólo se podrán conceder este apoyo si cumplen con las normas fiscales europeas.

PROGRESOS EN CUESTIONES "SENSIBLES"

En otra comparecencia de prensa, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha asegurado que los ministros han logrado "buenos progresos" en muchas "cuestiones sensibles" de la reforma de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

El portugués ha explicado que hay "un amplio apoyo" por parte de los socios del euro para la introducción de la red de seguridad de la Unión Bancaria ('backstop', en la jerga comunitaria). El debate de este lunes sobre esta cuestión se ha centrado en los cambios legales que hay que aprobar para que pueda estar operativa antes de 2024.

También han abordado el refuerzo de las competencias del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en la gestión y supervisión de futuros rescates. En este sentido, los ministros han celebrado el acuerdo entre este organismo y la Comisión Europea sobre su futura cooperación en este ámbito.

"El MEDE asumirá un papel más fuerte en el desarrollo y supervisión de programas de asistencia financiera, en colaboración con la Comisión. Hay un amplio apoyo para esta cuestión como un punto de partida para la futura cooperación entre las dos instituciones", ha señalado el también ministro de Finanzas de Portugal.

El Eurogrupo también ha debatido cómo mejorar el acceso a liquidez de bancos que acaban de pasar por un proceso de resolución y diversas opciones para hacer que los procesos de reestructuración de deuda pública sean "más eficientes", por ejemplo con la introducción de las llamadas cláusulas de acción colectiva (CAC).