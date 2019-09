UGT reparte responsabilidades entre PSOE y Unidas Podemos por la falta de Gobierno y urge a un acuerdo de programa

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a las principales fuerzas de izquierdas, PSOE y Unidas Podemos, un acuerdo sobre "un programa de gobierno" que permita constituir un Ejecutivo progresista y evitar una repetición electoral, que sería "un fracaso tremendo". Álvarez ha repartido responsabilidades entre los dos partidos por la falta de acuerdo hasta el momento y ha urgido a un entendimiento antes del 23 de septiembre. "Si no hay Gobierno, las cosas no siguen igual, empeoran", ha recordado el líder sindical.

Álvarez ha llamado a no centrarse en las culpas por la ausencia de un acuerdo entre los socialistas y Unidas Podemos, que en su opinión solo lleva a un escenario de elecciones no deseado. "Lo importante es que pasemos de lo que pasó a lo que hay encima de la mesa y no perdamos la oportunidad de configurar un programa de izquierdas y un gobierno con ese compromiso", ha apuntado.

Aun así, el secretario general de UGT ha reconocido que, de cara a la ciudadanía, "no es muy coherente" no aceptar algo en julio y sí en septiembre (en referencia a Unidas Podemos y su retorno a la propuesta de gobierno de coalición que rechazó hace mes y medio).

También ha sostenido que "es difícil de entender" plantear una propuesta en julio "y no mantenerla" (en referencia al PSOE), aunque aquí ha añadido que "es verdad que en un gobierno de coalición que hay que convivir" y hay que ver "cuáles son las derivas" que pueden existir.

Las medidas que exigen un Gobierno

El líder sindical ha recordado a los dos partidos varios de los problemas que afronta la ciudadanía y que requieren de la acción de un Ejecutivo con plenas funciones, como la exigencia de acordar la subida anual de las pensiones de 2020.

Álvarez ha recordado "con la legislación actual este año difícilmente van a poder subirse las pensiones con el IPC", aunque si el Gobierno en funciones opta por alguna "invención jurídica" para evitar el incremento del 0,25%, el sindicato no se opondrá. "Sería una canallada" que no se subieran las pensiones con el IPC, ha destacado.

Para abordar retos de más calado, como "el reparto de la riqueza" y la "recuperación de derechos y libertades" tras la crisis económica, el secretario general del PSOE ha exigido un Ejecutivo progresista y unos Presupuestos Generales del Estado que permitan al país avanzar y afrontar también el contexto de inseguridad económica en el exterior, con el Brexit y la guerra comercial entre EEUU y China.

Más "elementos clave" de la reforma laboral

El secretario general de UGT ha subrayado además que las distintas manifestaciones de la precariedad laboral que afrontan muchos trabajadores en España, entre los que ha mencionado expresamente el despido colectivo anunciado por Ryanair, exigen de la reforma de la legislación laboral.

El sindicato, ha reiterado Álvarez, no va a ir a reuniones sobre el nuevo Estatuto de los Trabajadores que propone el PSOE (en caso de que logre formar Gobierno) "si previamente no tenemos compromiso de derogación de las reformas laborales".

El sindicalista ha afirmado que, aunque la apuesta de sindicato sigue pasando por la derogación completa de estas reformas, existe posibilidad de negociación. En cualquier caso, con una lista más amplia de los llamados "elementos fundamentales" o más lesivos de las reformas laborales del PP que se abordaron en la pasada legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.

A la recuperación de la ultraactividad de los convenios (que se mantengan mientras se negocia uno nuevo) y la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, Pepe Álvarez ha sumado, por un lado, restringir más las causas del despido objetivo para suprimir las ampliaciones aprobadas durante la crisis y, por otro, recuperar la autorización administrativa previa en los despidos colectivos.