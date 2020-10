Ciudadanos pide asegurar que el material de teletrabajo no tribute por ser considerado salario en especie

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos considera "un despropósito" considerar un salario en especie el material facilitado por las empresas para trabajar a distancia y, en consecuencia, hacer tributar estos bienes a los empleados, una "presunta intención" por parte de la inspección de Hacienda que califican de "injusta y contraria a la ley".

Todo ello tras asegurar que, según ciertas "informaciones recientemente publicadas", la inspección tributaria "estaría emitiendo requerimientos a empresas con el fin de regularizar, como retribución en especie, la entrega de herramientas informáticas para el desarrollo del trabajo no presencial.

Y es que, según exponen en una batería de preguntas al Gobierno registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, sus diputadas Mari Carmen Martínez y María Muñoz lamentan que en la reciente regulación del teletrabajo "se ha perdido una oportunidad de oro" para "dejar clara" la no obligación de tributar por este material.

Atendiendo al Estatuto de los Trabajadores y la Ley del IRPF, un bien solo puede ser considerado retribución en especie si responde a la contraprestación de un servicio y se entrega de manera gratuita para fines particulares.

"No se requiere un gran esfuerzo interpretativo para entender que la entrega de herramientas profesionales a los empleados, sin las cuales no podrían estos llevar a cabo su trabajo, no parece responder ni al criterio de tratarse de una retribución ni, desde luego, al requisito de entregarse para el uso particular del trabajador", argumentan.

Además de vulnerar la norma, las diputadas de la formación 'naranja' critican que tributar por medios informáticos necesarios para el teletrabajo "supondría un lastre al proceso de digitalización", uno de los objetivos del plan de reconstrucción proyectado por el Gobierno.