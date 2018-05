Una mujer dirigirá la Bolsa de Nueva York por primera vez en sus dos siglos de historia

La Bolsa de Nueva York (NYSE) anunció este martes que el grupo que gestiona ese parqué bursátil quedará dirigido por Stacey Cunninghan, la primera mujer que se pone al frente de la firma en sus dos siglos de historia.

Cunninghan, de 43 años, sustituirá al frente del Grupo NYSE a Thomas Farley. Poco después de anunciarse el nombramiento, se encargó de acompañar a directivos de la compañía Huntsman en el martillazo inicial del comienzo de las operaciones bursátiles.

Since the moment I stepped onto the trading floor, the @NYSE has always held a special place in my heart. I am humbled and honored to have the opportunity to lead this organization. pic.twitter.com/600GP34hZe