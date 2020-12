Endesa dice que no tiene sentido parar las nucleares ahora mismo

Madrid, 2 dic (EFE).- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que "no tiene ningún sentido parar las centrales nucleares ahora", aunque cree que se cumplirá el protocolo para su cierre escalonado hasta 2035, y cree que hay que eliminar los extracostes que se les cargan, que para él no tienen sentido.

Bogas, en un encuentro con medios de comunicación celebrado este miércoles, se manifestaba así acerca de que se pudiera adelantar el cierre de las nucleares respecto a las fechas del protocolo acordado por las compañías propietarias de centrales nucleares, por verse afectada su rentabilidad por nuevos impuestos como la tasa catalana que grava las actividades con incidencia en el medio ambiente.

Esta tasa tiene un impacto anual de 100 millones de euros anuales en las cuentas de Endesa, según ha explicado Bogas.

Desde el punto de vista de la rentabilidad, ha señalado que es verdad que la rentabilidad que se obtiene de las nucleares en estos momentos es "bajísima", aunque el flujo de caja es positivo, lo que empuja a no cerrar en este momento.

No obstante, cree que "hay que pelear" con el Ministerio para la Transición Ecológica para bajar algunos de los impuestos que gravan a las nucleares y "trabajar un poquito en los extracostes que "se cargan a las nucleares y que, desde mi punto de vista, no tienen sentido".

Bogas considera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que refleja los acuerdos para el cierre de las nucleares, "se cumplirá" y ha afirmado que él hubiera hecho el mismo plan, aunque tiene dudas de que se cumplan algunas hipótesis, como que en 2030 haya en España 3.500 MW de bombeo hidráulico.

También ha señalado que el hidrógeno tardará dos o tres años en estar disponible a un precio razonable y, aunque quizá sí, al final del periodo, en 2030 lo esté, considera que "hay que tener flexibilidad para adaptarse a las circunstancias" que surjan.

Respecto a futuras adquisiciones, ha señalado que deben tener sentido estratégico para la compañía y crear valor para el accionista.

En este sentido, ha señalado que Endesa ha desechado compras porque no generaban el valor que querían y ha indicado que los accionistas deben tener claro que "no queremos desaprovechar ninguna ocasión, pero no queremos destruir algo de valor por conseguir una adquisición".

COMPETENCIA DE LAS PETROLERAS

En cuanto a la competencia que están suponiendo las petroleras para las compañías eléctricas tradicionales, ha manifestado que se siente más tranquilo con ellas que con los competidores pequeños, porque esas grandes compañías "tienen vocación de permanencia y cuidan el mercado" y su posición "no es especulativa", que es lo que hace "daño".

Preguntado por qué pediría al Gobierno, ha dicho que contribuyera a bajar el precio de la electricidad, porque si se va a electrificar no puede ser que un 50 % del coste de la factura de la luz "sea prescindible".

Para Bogas, es injusto que los 7.000 millones de extracostes procedentes de las primeras renovables los pague sólo el cliente eléctrico y no los de otros sectores o todos a través de los Presupuestos Generales del Estado.