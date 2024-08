El gobierno austriaco nombra a su ministro de Economía como nuevo presidente del banco central del país

El ministro de Economía austriaco, Martin Kocher, se convertirá en el próximo presidente del banco central del país, sustituyendo al actual responsable, Robert Holzmann, dentro de un año. Aunque Kocher fue nombrado ministro por el Partido Conservador, no pertenece a ningún grupo político.

Se espera que el nombramiento de Kocher, un antiguo académico de 50 años especializado en economía experimental antes de unirse a la coalición conservadora-verde en 2021, sea aprobado formalmente por el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen.

El Ministerio de Finanzas austriaco, que propuso a Kocher para el nuevo cargo, lo describió como un “economista de renombre internacional con experiencia demostrada en organismos de gestión e internacionales”.

En un comunicado, Kocher afirmó que, de ser confirmado como gobernador, desempeñará su cargo “con el máximo cuidado y una clara orientación hacia la objetividad, la independencia y la transparencia”. Antes de incorporarse al Gobierno, Kocher dirigió el centro de investigación económica, Instituto de Estudios Avanzados de Viena.

Kocher sustituirá a Holzmann, uno de los miembros más duros, conocidos como 'halcones', de los 26 que componen el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE). De hecho, Holzmann fue el único miembro que votó en contra de la bajada de tipos del BCE en junio, según publica Financial Times, alegando que el BCE esperaba ahora que la inflación volviera a su objetivo del 2% más despacio de lo que se pensaba en un principio.

El Consejo de Gobierno del BCE está también a la espera del sustituto del gobernador del Banco de España, ya que el anterior, Pablo Hernández de Cos, terminó su mandato en junio. El Gobierno aún no ha nombrado sucesor y la subgobernadora, Margarita Delgado, ejerce como gobernadora en funciones aunque no tiene derecho a voto en el consejo de gobierno del BCE. Normalmente, el puesto de gobernador y subgobernador se suele negociar entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, pero en esta caso no se ha conseguido cerrar la negociación.

El plazo para llegar a un acuerdo con el PP se agota. El mandato de la subgobernadora caduca el 11 de septiembre. A partir de entonces, la institución quedaría descabezada y sin representación en el consejo de gobierno del BCE si el Gobierno no aprueba un relevo.

La elección del ministro de Economía austriaco por parte de la coalición conservadora-verde como presidente de su banco central complica las críticas que ha lanzado el Partido Popular por la posible designación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España.