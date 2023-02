El Gobierno ultima el mapa de zonas que podrán albergar parques eólicos marinos

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), el paso previo al desarrollo de la energía eólica marina en España.

Todas las cofradías de pescadores de Galicia a Euskadi se alían contra los macroproyectos eólicos en sus mares

Más

Esos planes, que el sector lleva meses esperando, recogerán qué zonas del litoral español podrán ubicar los parques, como paso previo a definir el marco legal y los criterios de las subastas públicas que se lanzarán posteriormente. Se van a publicar en un momento de creciente sensibilidad contra los grandes parques de renovables en algunas regiones. Ribera ha recordado que España es el país con más kilómetros de costa de la UE y es relevante “saber qué es compatible” con cada actividad, de la energía a la pesca, cuyas cofradías se están organizando contra los macroproyectos eólicos marinos.

Durante su intervención en Nueva Economía Fórum, Ribera ha relacionado la aprobación de ese Real Decreto con la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). “Queremos tener un debate público al respecto a principios del mes de abril y un documento elaborado en el primer semestre del año”. Ha recordado que ya hay declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables para proyecto de renovables que superan los objetivos del actual PNIEC para 2030. Sobre el futuro de las nucleares, ha insistido en que sería “irresponsable” tirar “a la papelera” el acuerdo de 2019 con las eléctricas para un cierre progresivo desde 2027.

Preguntada por las trabas de Francia a la interconexión eléctrica con el Golfo de Vizcaya y su pretensión de que el futuro hidroducto Barcelona-Marsella pueda transportar hidrógeno de origen nuclear y sea bidireccional, Ribera se ha abierto a que el H2Med con Francia “vaya en un sentido o en otro”. Los transportistas de ambos países “están trabajando bien” para definir “las condiciones y cómo se debe estar preparado para que vaya en un sentido o en otro. Sobre esto no espero que haya ningún tipo de dificultad”.

“Otra cosa es que a nuestro juicio debe siempre preservarse, como si fuera un carnet de identidad, las características de la procedencia del hidrógeno”. “No porque no vayamos a utilizar hidrógeno que no sea renovable”, sino porque no son lo mismo, ha insistido, en relación con las discrepancias con Francia sobre la regulación del hidrógeno a nivel europeo: “No es lo mismo ser bajo en carbono que ser energías renovables”.

Respecto a la interconexión eléctrica con Francia, “obviamente” debe “ser reforzada”, toda vez que el tramo submarino a través del Golfo de Vizcaya “ha superado todas las dificultades de diseño técnico” que se ponían en el lado francés.

De cara a la reforma del mercado eléctrico cuya propuesta desvelará en marzo la Comisión Europea, Ribera ha hecho hincapié en el diferencial de precios en la energía respecto a Estados Unidos, que ha atribuido al gas (abundante allí), y al precio de la electricidad, que “no debe depender de la volatilidad del precio del gas”. “Los ciudadanos se deben beneficiar cuanto antes” del descenso de precios de las renovables.

“Hay muchos más puntos en común respecto a los objetivos” con el resto de ministros de energía que “tensiones”. Y es “mejor” que esté culminada antes de las elecciones europeas de mayo de 2024, tras un debate “serio” e “intenso”.

Ribera ha hecho balance de este primer año de guerra en Ucrania, un ejercicio “extraordinariamente intenso, volátil, complicado”, pero también “gratificante” por la respuesta “unida” de Europa con las medidas ante la onda expansiva de la agresión rusa.

La vicepresidenta ha sido presentada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha alabado la “trayectoria impecable en el servicio público” de la vicepresidenta y su “liderazgo indiscutible” en la transición energética, que supone “una nueva constitución económica para nuestro país, para Europa y ojalá para el mundo” a la que España llega “más que a tiempo”. Ribera, según Zapatero, “se ha convertido en líder entre los ministros de energía del mundo” con sus propuestas frente a la crisis energética.