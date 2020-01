La jueza hispana de la Corte Suprema de EE.UU. inspira un nuevo libro

Un nuevo libro sobre la trayectoria de la jueza de la Corte Suprema estadounidense Sonia Sotomayor, "Being Brown: Sonia Sotomayor and the Latino Question", sirve para reflexionar sobre un momento "denigrante con los latinos como nunca antes", dijo a Efe el autor, Lázaro Lima.

"El libro es una biografía cultural de los hispanos en Estados Unidos y Sonia, como mayor representante, se presta para este tipo de análisis", dijo Lima, investigador y profesor del Departamento de Estudios Africanos, Puertorriqueños y Latinos de la universidad pública de Nueva York Hunter College (CUNY).

De origen puertorriqueño, Sotomayor nació en el Bronx, en Nueva York, y el 26 de mayo del 2009 fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama para el cargo de Juez Asociada de la Corte Suprema.

Luego, en agosto de ese año, el nombramiento de Sotomayor fue sometido a votación en el pleno del Senado y confirmado por 68 votos a favor y 31 en contra.

En un momento en que los latinos representan la minoría étnica más grande de la nación, con 59,5 millones de personas, "no estamos representados, salvo excepciones como la de Sotomayor, y somos más que los afroamericanos", dijo el investigador de origen cubano.

A lo largo de este volumen, editado en inglés por University of California Press y que se presenta este viernes en Miami, se contrastan "hechos alternativos con precisión histórica y claridad ética para revitalizar lo mejor de la práctica democrática (...) cuando más lo necesitamos", según se lee en las notas de promoción.

Lima, que siendo un niño llegó a este país procedente de España, indicó que la traducción literal del título ("Siendo marrón: Sonia Sotomayor y la cuestión latina") "no tiene coincidencia con la cuestión racial en los Estados Unidos".

"Se refiere a un caso de 1954, el caso 'Hernández vs. Texas', en el que la Corte determinó que las personas latinoamericanas en los EE.UU. tenían protección con la Enmienda 14" de la Constitución, que reconoce el derecho a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes nacidos en el país y que el presidente Donald Trump ha planteado abolir.

"Being Brown: Sonia Sotomayor and the Latino Question", en cuya cubierta en rojo y negro aparece un dibujo del rostro sonriente de la jueza, está inspirado en ella pero no cuenta con una entrevista personal, porque los jueces de la Corte Suprema "no permiten entrevistas para libros individuales, nunca aceptan entrevistas de otras personas".

"La raza, la deuda, la Historia y la memoria cultural, estos cuatro temas encajan sobre varios aspectos de Sonia Sotomayor. Todos estos temas incumben a los latinos en Estados Unidos y quise tratarlos", dice Lima.

"Es un libro académico, pero el tono es cotidiano, cambié mucho el lenguaje y lo hice para que cualquier persona que pueda leer un diario pueda leer este libro", explicó Lima, quien asevera que "el libro nos ayuda con un vocabulario para desmantelar las versiones alternativas de este Gobierno".

"Nunca he visto esta discriminación (con los inmigrantes) desde que llegue a este país con ocho años", dice el cubano-estadounidense.