La industria manufacturera china en el umbral de la contracción en noviembre

La industria manufacturera china registró su tercer mes seguido de ralentización del crecimiento, con el índice gerente de compras (PMI) en los 50 puntos, dos décimas menos que en octubre y justo en el umbral de la contracción, informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

El dato muestra que la industria china continúa en una senda descendente. Una cifra por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo contracción.

El crecimiento de la manufactura china se ha estancado en noviembre, lo que supone su peor desempeño desde la contracción registrada en julio de 2016, mes en el que el PMI bajó a los 49,9 puntos.

La industria manufacturera china registró su máximo crecimiento del último lustro el pasado mayo, cuando el indicador alcanzó los 51,9 puntos.

En octubre el subíndice de producción bajó de 52 a 51,9, mientras que el de nuevos pedidos se redujo de 50,8 a 50,4 en noviembre.

El estadístico jefe de la ONE Zhao Qinghe achacó el enfriamiento a factores como la bajada del precio de las materias primas y al mal momento del comercio internacional, con los índices de exportaciones e importaciones todavía en números negativos.

"Esto indica que las presiones a la baja sobre las importaciones y exportaciones a corto plazo han crecido debido a la ralentización de la recuperación del crecimiento económico mundial y al aumento de la incertidumbres sobre las fricciones comerciales", apuntó Zhao.

Sin embargo, la ONE destacó que los negocios no relacionados con la manufactura tuvieron un buen desempeño en noviembre, situando su índice en el 53,4, lo que supone "una reducción de 0,5 puntos desde el mes anterior, indicación de que el crecimiento no manufacturero se ralentiza pero aún continúa".

Dentro de este sector, se expandieron especialmente los servicios relacionados con paquetería, telecomunicaciones e internet gracias al efecto del "Día de los Solteros", fiesta del consumo en China que se celebra cada 11 de noviembre.

Por su parte, el sector servicios, que representa más de la mitad del PIB del país, se situó en los 52,4 puntos, recuperándose de su caída de octubre con un avance de 0,3 puntos.

La consultora británica Capital Economics apuntó que la caída del PMI refleja que "el crecimiento sigue bajo presión, con señales de que el reciente repunte en la construcción está perdiendo gas, ya que los gobiernos locales están cortando el gasto".

Según el analista de la consultora Julian Evans-Pritchard, "probablemente sea más culpa de una demanda doméstica más débil que de las tensiones comerciales".

De hecho, de cara al futuro vaticina que "es probable que el crecimiento se ralentice aún más en los próximos meses, incluso aunque la reunión entre (los presidentes de Estados Unidos y China) Trump y Xi se salde con un alto el fuego comercial que evite una mayor expansión de los aranceles".