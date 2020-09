La Agencia Negociadora cree que OCU pierde su neutralidad al recomendar los seguros de protección de rentas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha afirmado que la OCU ha perdido "claramente su neutralidad ante los consumidores y usuarios, al recomendar los seguros de protección de rentas como una mejor solución por encima de las agencias que garantizan el cobro de las rentas".

Zurdo ha alertado de que además la OCU ha animado a los propietarios a que gestionen ellos mismos sus alquileres, "lo que conllevaría un aumento de la morosidad y un incremento del 21% del precio de los alquileres en España".

"Resulta, cuando menos sospechoso, que la OCU se posicione claramente del lado de las compañías de seguros, cuando los seguros no son especialistas en alquileres, solo cubren riesgos, pero desconocen el precio de los alquileres y su gestión", ha advertido.

Estas declaraciones de la Agencia Negociadora del Alquiler se producen tras conocer la comparativa que la OCU ha realizado entre las agencias que garantizan el cobro del alquiler y el alquiler gestionado directamente por propietarios particulares contratando seguros de protección de rentas, advirtiendo de que estas agencias ofrecen hasta un 21% menos de renta.

Zurdo ha señalado que el desconocimiento de la OCU sobre estos temas es "preocupante", porque, en su opinión, "están aconsejando mal a los propietarios, animándoles a alquilar la vivienda por su cuenta, incrementando los precios del alquiler, lo que va claramente en contra de su rentabilidad".

Así, ha dejado claro que cuando los profesionales que se dedican a la gestión de los alquileres aconsejan a los propietarios que moderen el precio del alquiler se está "beneficiando a los propietarios que obtendrán una mayor rentabilidad del inmueble a un precio competitivo y de larga duración".

"Con nuestra gestión profesional, estamos aumentando la rentabilidad y las garantías para el propietario, la gestión integral del alquiler evita conflictos entre propietarios e inquilinos, beneficiamos a los inquilinos en el acceso a la vivienda y logramos una mayor estabilidad del mercado de alquiler", ha apostillado.

Por último, ha afirmado que le llama "poderosamente la atención" que la OCU se posicione claramente del lado de las compañías de seguros, "cuando está demostrado estadísticamente que una gran parte de los problemas de los alquileres se originan en una deficiente gestión y los seguros no gestionan los alquileres, por lo tanto al no intervenir, no pueden actuar para intentar solucionar los problemas de gestión".