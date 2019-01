La llegada del frío aviva tres semanas de descuentos y ofertas en Nueva York

Coincidiendo con las semanas de temperaturas más bajas del año, Nueva York pretende avivar el consumo y la llegada de turistas con veintiún días de importantes descuentos en tres de las áreas con mayor gancho de la ciudad: Broadway, lugares de interés y restaurantes.

Para hacer frente al "miedo a salir de casa", Nueva York ofrece "ofertas para sacarte del sofá y disfrutar al máximo" de lo que la Gran Manzana tiene que ofrecer, desde subir con descuento al mirador del Empire State, a disfrutar de uno de los restaurantes más lujosos de Manhattan, explica la organización turística NYCGo.

En una época donde bufandas, guantes, gorros y temperaturas bajo cero son la norma, lo que disuade a los visitantes más frioleros, la Semana de Broadway, la Semana de las Atracciones y la Semana de los Restaurantes que aunque las tres abarcan hasta el 10 de febrero, generan la temporada más económica para visitar la Gran Manzana.

Quienes decidan aventurarse a las frías calles neoyorquinas podrán resguardarse en los teatros de Broadway, disfrutando de una oferta de dos entradas al precio de una en veinticuatro espectáculos, algunos tan afamados como el ganador de un premio Tony al mejor musical, "Dear Evan Hanson".

Otras obras que atraen la atención del público, y cuyas entradas se pueden adquirir desde ya mismo, son "The Lion King" -el musical más exitoso de la historia, representado ininterrumpidamente desde 1997-, "The Phantom of the Opera", "King Kong", "Frozen" o una dedicada a la cantante Cher.

Desde la primera edición de estos descuentos para el teatro en 2011, hechos de manera bianual, se han vendido 1.225.000 entradas, generando 84 millones de dólares en ingresos para la industria del entretenimiento neoyorquina.

Estas semanas de descuentos permitirán disfrutar de más experiencias además de las teatrales, con visitas a museos, miradores y lugares de interés con ofertas de dos por uno en sus entradas.

Entre las 57 atracciones que ofrecen incentivos para estos fríos días de invierno se incluyen miradores como el del Empire State Building -dos entradas por 42 dólares- o el del One World Observatory -dos por 34-, que aseguran las mejores vistas desde el Centro o el Bajo Manhattan.

Si en lugar de las panorámicas el visitante prefiere disfrutar de caminar por la ciudad, el Jardín Botánico de la ciudad, en el Bronx -cuya entrada de adulto tiene un precio habitual de 15 dólares-, es una alternativa.

Los museos como el Solomon R. Guggenheim -en el afamado edificio de Frank Lloyd Wright- o el Museum of Modern Art (MoMA) también ofrecen dicha oferta en sus boletos, que cuestan 25 dólares.

Por otro lado, para las familias que decidan evitar las calles, algunas actividades como "DreamWorks Troll the Experience" o el tour por los pasillos de la cadena estadounidense NBC abren también sus puertas.

Las caminatas o los espectáculos abren el apetito, por lo que los restaurantes neoyorquinos ofrecerán precios fijos para los almuerzos, brunch y cenas en 400 establecimientos participantes: dos platos para la comida por 26 dólares o una cena de tres platos por 42 quieren atraer a los vecinos a probar 33 estilos culinarios diferentes en 41 vecindarios de toda la ciudad.

Por ejemplo, restaurantes en la zona baja de Manhattan como Gotham Bar&Grill o la terraza The Lodge, cuyos menús oscilan entre los 50 y 60 dólares por persona, disfrutarán de estas tarifas reducidas.

Estos descuentos no son solo para los amantes del buen comer, sino que los aficionados al vino podrán visitar los locales con el distintivo del Wine Spectator, que indicarán la calidad de los caldos servidos durante el año pasado.

La página web nycgo.com/nycwinterouting dispone también de ofertas en establecimientos hoteleros, para asegurar un alojamiento más barato, así como un recopilatorio de todas las actividades que disfrutan de descuentos en las semanas más frías -y entretenidas- de Nueva York.