Una socimi participada por la familia Borbón advierte del riesgo de otro 155 en Catalunya

Vitruvio Real Estate, sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) que tiene entre sus accionistas (con una pequeña participación, inferior al 1%) a dos miembros de la familia Borbón, no descarta que, "en un futuro próximo, concurran las circunstancias que obliguen a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y a la suspensión del Estatuto de Autonomía" en Catalunya.

"En el ámbito territorial, se mantienen las incertidumbres sobre la situación política" en Catalunya "sin que existan garantías" de que las relaciones de la Generalitat con el Gobierno central "no se deterioren", señala Vitruvio en el apartado de "riesgos derivados de incertidumbre política" del folleto de una ampliación de capital de 15 millones de euros que aprobó el martes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La socimi tiene desde 2017 en su disperso accionariado (con unos 300 socios, solo uno supera el 5% del capital) a Olivia de Borbón y Rueda, IV marquesa de Villamantilla de Perales, y a su hija Cristina de Figueroa de Borbón, hija de Alfonso de Figueroa y Melgar, IV duque de Tovar.

Ambas decidieron convertirse en accionistas y participar en las enormes ventajas fiscales que ofrecen las socimi (no pagan impuesto de Sociedades, aunque sus dividendos sí tributan) tras vender a Vitruvio un edificio de 3.956 metros cuadrados de superficie compuesto por 38 viviendas y cuatro locales en el Paseo de la Ermita del Santo, en la zona de la capital de España conocida como Madrid Río, que pertenecía a la familia desde su construcción en 1948.

La operación, avanzada por Expansión en abril de 2017, se cerró por un importe de 7,6 millones de euros, de los que 3 millones los cobraron madre e hija través de acciones de Vitruvio. Según fuentes de la socimi, ambas se mantienen en el capital.

Las socimi ya atrajeron en su momento a otros dos miembros de la familia Borbón, los hermanos Alfonso y Francisco de Borbón Escasany, primos segundos del Rey Juan Carlos, que a finales de 2016 estuvieron a punto de lanzar al mercado alternativo bursátil (MAB) su firma Keka. Finalmente se echaron atrás, tal y como avanzó la web especializada Eje Prime.

Vitruvio subraya en el folleto que tiene en Catalunya el 4% de sus activos inmobiliarios y que, en caso de que volviera a aplicarse el 155, estos "podrían verse incursos en contingencias de difícil previsibilidad, pero sin duda, podrían sufrir correcciones a la baja". También se refiere a la posibilidad de que el gobierno que surja tras las elecciones generales del próximo 28 de abril recupere la medida contenida en el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2019 de gravar con un 15% los beneficios de las socimis no distribuidos como dividendos.

Una propuesta que partió de Unidos Podemos y que no se ha hecho realidad al decaer los Presupuestos, y que en principio no afectaría a Vitruvio, ya que desde su admisión en el MAB en 2016, ha repartido a sus socios el 100% de su beneficio. Sin embargo, "en caso de que no pudiera mantener esta política y la modificación legal entrara en vigor, la cuenta de resultados se vería afectada por esta circunstancia reduciendo el beneficio neto de la entidad".

Decreto de alquiler

Vitruvio también analiza cómo le afectan las medidas contenidas en el Real Decreto Ley de medidas urgentes que ha aprobado recientemente el Gobierno para, entre otras cosas, extender la duración mínima de los contratos de alquiler. En concreto, estudia "las fórmulas o coberturas que le permitieran mitigar los riesgos de crédito o el impacto potencialmente negativo de estas medidas".

Vitruvio tiene una cartera de 35 activos inmobiliarios repartidos fundamentalmente en Madrid (su principal mercado), Barcelona y Vizcaya, que ha ido aumentando a través de pequeñas operaciones como la adquisición del inmueble de la marquesa de Villamantilla de Perales y su hija y, singularmente, tras la absorción en 2017 de Consulnor Patrimonio Inmobiliario, gestora participada al 48% por Banca March.

Actualmente, su cartera está compuesta por oficinas, viviendas y locales comerciales, aunque el sector residencial es su principal pata de negocio por valor de activos, con un peso en el total del 37%. La firma, que se ha propuesto saltar al Mercado Continuo, ha lanzado esta ampliación para financiar parte de la compra de su rival Única a través de una oferta pública de adquisición (opa), la primera en este sector, que valora esa empresa en casi 32 millones.

Única está especializada en locales comerciales en Madrid. Con ella, Vitruvio persigue crear una compañía con 71 inmuebles en cartera con un valor de 160 millones, ingresos de 9,3 millones y un ebitda de 6,3 millones, y ensanchar su base de accionistas hasta más de 350.