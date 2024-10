Cuando el permiso de paternidad se usa para ver el Mundial de fútbol o alargar las vacaciones de verano

Durante el pasado Mundial de Fútbol, la Copa de Qatar de 2022, hubo más hombres de lo habitual disfrutando del permiso de paternidad en España. Se trata de un incremento pequeño, del 1,3%, “un exceso diario de más de 1.000 hombres” de baja por este motivo, pero que supone una desviación que no se adjudica a un aumento de los nacimientos, ni se observó entre las mujeres. Tres economistas españoles ponen el foco en estos datos como una muestra de cómo algunos padres dedican parte de este tiempo para “actividades no relacionadas con el cuidado de los hijos”, concluyen en el artículo publicado por Barcelona School of Economics (BSE).

Se trata de un working paper, a la espera de su revisión y publicación en revista académica, titulado 'Uso del tiempo de los padres durante el permiso de paternidad: ¿Cuidado de los hijos u ocio?'. El trabajo lo firman los investigadores Libertad González (Universitat Pompeu Fabra y Barcelona School of Economics), Luis Guirola (Banco de España) y Laura Hospido (Banco de España, CEMFI e IZA), que analizan los permisos por nacimiento –antiguos paternidad y maternidad– en España con datos de la Seguridad Social.

La investigación examinó qué ocurría con los permisos durante las fechas exactas del Mundial de Qatar –del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022–, comparándolo con momentos previos y posteriores, y utilizando el año anterior y siguiente como control para evitar la estacionalidad.

De manera clara, observaron esa pequeña desviación al alza de algo más de 1.000 hombres al día disfrutando del permiso durante la competición futbolística por excelencia, que no se registra entre las mujeres. Una brecha que se visualiza también entre los hombres asalariados frente a los autónomos, que no presentan anomalías en sus permisos. Estos segundos “tienen mayor discrecionalidad sobre sus horarios de trabajo, lo que presumiblemente les facilita ajustar su tiempo de ocio a los acontecimientos deportivos, incluso cuando no están de baja”, recoge el artículo.

Ese exceso diario de padres de permiso muestra una organización de “la baja para que les coincidiera” con el Mundial de fútbol, explica la economista Libertad González, una motivación en la que no priman los cuidados, sino el ocio.

“Son pocos padres, por suerte”, afirma la investigadora, que sitúa los resultados dentro de una fotografía más amplia que analiza cómo usan los hombres los permisos por paternidad ampliados en los últimos años hasta las 16 semanas, como los de las mujeres.

Sin cuestionar la extensión de los permisos de maternidad y de paternidad, una medida pionera en España que pretende avanzar en la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y a la que se acoge la inmensa mayoría de los progenitores, Libertad González considera necesario arrojar luz sobre ciertos comportamientos de algunos padres “que aún no tienen tanta cultura de los cuidados” y sus consecuencias.

El artículo sugiere por ejemplo que “pueden ser necesarias políticas adicionales para aumentar eficazmente la contribución de los hombres al cuidado de los hijos”, como políticas dirigidas directamente a combatir las normas de género y promover fórmulas de trabajo más flexibles.

Un “efecto verano” para ampliar las vacaciones

Libertad González destaca por otro lado la existencia de un “efecto verano” en los permisos de paternidad, también incluido en el artículo, que constata un pico en las bajas de los padres durante la época estival. De nuevo, no se observa en las mujeres, que en su gran mayoría cogen el permiso de manera continuada tras el nacimiento del bebé.

En este caso, el incremento “sí es más elevado, del 7%, lo que supone casi 5.500 hombres de baja de paternidad extra al día” durante el verano, resume la economista.

“En comparación con el resto del año y en comparación con las mujeres, el número de hombres de baja es significativamente mayor durante el verano”, recoge el artículo, que destaca que es “un patrón” que también se ha analizado en Noruega. El resultado “sugiere que los hombres utilizan (parte de) su permiso para prolongar sus vacaciones de verano”, concluyen los investigadores.

La mujer como “cuidadora principal”

El estudio también destaca que “los hombres son mucho más propensos a coger el permiso en varios periodos (el 25% de los padres frente al 3% de las madres)” y que “también es más probable que utilicen al menos parte de su permiso a tiempo parcial (9% de los hombres frente a menos del 2% de las mujeres)”.

Aunque en ocasiones estas medidas se acuerdan en las familias para extender el cuidado del bebé durante más meses, Libertad González explica que también refleja que “los patrones que se ven en las mujeres respecto al mercado de trabajo son parecidos a los hombres en los cuidados”.

Es decir, que mientras las madres asumen en su mayoría el rol de cuidadoras principales y flexibilizan su incorporación laboral con reducciones de jornada, por ejemplo, “el hombre mantiene como rol principal el trabajo y los cuidados son a tiempo parcial”, sostiene González.

La publicación del artículo llega en un momento en el que el Partido Popular (PP) ha propuesto eliminar la obligatoriedad de coger las seis semanas de permiso de paternidad tras el parto. Un periodo obligatorio que, con distintas opiniones sobre su duración obligatoria, se explica en cualquier caso dentro de una lógica de cuidados del recién nacido en sus primeros momentos de vida y de la salud de la madre. Debates sociales y feministas sobre los permisos que, al igual que los estudios sobre la materia, han sido ignorados por el PP en su propuesta de mayor “libertad”.