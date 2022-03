Reyes Maroto: “España va a proponer un plan de turismo senior, un Imserso europeo”

España va a proponer a sus socios europeos un plan para potenciar el turismo de mayores, que ayude a desestacionalizar los flujos de visitantes y, también, a reforzar los valores europeos. Así lo ha asegurado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, encargada de clausurar la jornada 'Volvemos: Un país de turismo', en una entrevista realizada por el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

“La guerra es un ataque contra los valores europeos, que son libertad, solidaridad o diversidad”, ha indicado la ministra. Por ello, España “ha propuesto que se apruebe a nivel europeo un plan, que hemos llamado de turismo senior, un Imserso europeo, que refuerce esos valores europeistas, que permita desestacionalizar los flujos turísticos y recompensar a los que más han sufrido con la pandemia, que son nuestros mayores”.

Maroto ha indicado que la “propuesta está sobre la mesa”, de los socios comunitarios y que España va “a trabajar de forma intensa para que se sumen otros Estados y podamos anunciar el programa” de viajes para mayores.

Los detalles del programa aún está por definir, pero la base será “la experiencia que tenemos en España”, con unos viajes que ayudan “a desestacionalizar la oferta”, con un “programa que es exitoso”, que ayuda a tener más volumen de turistas en los hoteles y a “reforzar la industria” en temporada baja.

El año de la recuperación pese a la incertidumbre

Reyes Maroto confía en que 2022 sea “el año de la recuperación” del sector, a pesar de la “incertidumbre de la guerra, que genera desconfianza en los viajes”. Ha reconocido que vivimos “un momento complejo” en el que debemos “tener las luces largas y abordar”, también, “los cambios que ha generado la pandemia que ha impactado de forma muy dura” en el sector.

La recuperación, pese a la guerra, ya se percibe en los datos. En febrero, ha señalado Maroto, España registró “más de 13 millones de pernoctaciones”, De ellas, más de la mitad, 7,5 millones fueron de no residentes. “2022 va a ser el año de la recuperación”, ha resumido.

Optimismo pero, al mismo tiempo “siendo realistas”, en referencia a la guerra en Ucrania que “nos puede cambiar los parámetros porque puede haber problemas de movilidad por el cierre del espacio aéreo en Rusia”. Sin embargo, ha minimizado el impacto en cuanto a la llegada de turistas de origen ruso.

“Tenemos la mejor relación calidad-precio”

La ministra también ha valorado positivamente la capacidad de resistencia del sector al impacto que han supuesto los dos años de COVID, sin tener que subir los precios. “La pandemia nos ha enseñado a valorar más lo que tenemos”, sobre todo en los meses donde “solo hemos podido viajar dentro de España”.

“Tenemos el mejor modelo turístico del mundo en relación calidad precio, pero tenemos otros intangibles como la calidad de la mano de obra y la belleza de nuestros destinos”, ha destacado. “Era un riesgo salir de la pandemia a precios bajos y yo felicito al sector porque los ha mantenido. No somos caros, somos muy competitivos”. Al mismo tiempo, ha recalcado, “tenemos que atraer al turista 'premium', y que ”disfrute de lo que pague“.

El papel de los fondos europeos

Reyes Maroto también ha destacado el papel que jugarán los fondos europeos en la recuperación y que estos tienen que enfocarse tanto en el turismo 'de sol y playa' como en el de interior, a pesar de que hay voces en la industria que reclaman poner el foco en los primeros.

“Hay una reivindicación que compartimos, que es la reconversión de los destinos turísticos pioneros. España no se concibe sin destino vacacional, es nuestro principal reclamo, pero tenemos que sumar otros productos, urbano, naturaleza o rural que también tienen que beneficiarse de los fondos”, sobre todo, apunta, la España vaciada.

En 2021, por ejemplo, los fondos europeos para el sector alcanzaron los 900 millones de euros. “No somos conformistas, hay que potenciar las inversiones”, ha incidido Maroto. “Se están construyendo hoteles, aumentando las inversiones en turismo, para que sea una reactivación justa, desde el punto de vista territorial” y sostenida, también, en el tiempo.

El impacto de los precios

La responsable de la cartera de Turismo ha reconocido que el sector no es ajeno y está sufriendo la escalada de precios, sobre todo, por la energía y los carburantes. “Tenemos distintos escenarios, para dar respuesta al incremento de precios, que está impactando en familias y empresas”, ha explicado.

Unos escenarios que tienen que analizarse en el Consejo Europeo que comienza este jueves, para dar “una respuesta de Europa, que nos dé seguridad jurídica para adoptar las medidas”.

“En la anterior crisis financiera la respuesta europea fueron recortes y austeridad, ahora Europa tiene que estar a la altura para hacer frente al impacto de la guerra”. Y, si esa respuesta común no llega, el Ejecutivo actuará. “Si España tiene que intervenir, porque no se llega a un consenso, no cabe duda que lo vamos a hacer”. “Queremos el respaldo de Europa para salir más reforzados” y dar “una respuesta unánime” a los efectos provocados por la guerra en Ucrania.