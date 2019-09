Obligación de trabajar en domingo y recortes de derechos: la plantilla de Douglas se planta con una huelga

El trabajo en domingo obligatorio para toda la plantilla, la generalización de los turnos partidos de mañana y tarde y un recorte en los incentivos por ventas. Son tres de los elementos clave que han llevado a la huelga a los alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras de la cadena de perfumerías Douglas en España este jueves y mañana viernes, según explican los sindicatos presentes en el comité de empresa. "El trabajo precario no se maquilla", defienden desde USO, sindicato mayoritario en la compañía.

Según los datos de seguimiento de USO, esta primera jornada de paro ha contado con el respaldo del "70% de la plantilla, con 203 tiendas cerradas de 317". eldiario.es ha intentado contactar con Douglas para recabar su versión del conflicto laboral sin éxito por el momento.

"Es inviable lo que quieren hacer, inhumano para cualquier tipo de conciliación de los trabajadores", argumenta Rubén Vinatea, delegado de USO en Douglas. El representante sindical recuerda que las medidas llegan sobre una plantilla que ya ha sufrido mucho en los últimos años: "Llevamos tres EREs en cuatro años, mil personas se han ido a la calle, y esta es la última".

Los frentes del conflicto

Douglas pretende aplicar unas modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, en virtud del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que los sindicatos consideran abusivas y que minarían en gran medida los derechos de la plantilla.

"Llegamos a la huelga porque no hay ningún avance en la negociación con la empresa y lo que plantea son modificaciones muy de fondo, que perjudicarán por un motivo u otro a la práctica totalidad de los trabajadore", afirma Ana Mico, responsable de Comercio de UGT. Según los datos de USO, alrededor del "80%-85%" de los trabajadores son mujeres.

Entre los cambios más trascendentales figuran los que afectan a la jornada. "Es una masacre en cuanto a turnos y jornada, con continuos cambios, y la posibilidad de que los trabajadores organicen su vida", denuncia Mico.

En CCOO explican que "Douglas pretende modificar el actual sistema de turnos y horarios, incluyendo la generalización de turnos partidos, sin tener en cuenta la conciliación de la vida personal y familiar".

Además, "la empresa quiere eliminar el sistema de descanso semanal que disfruta la plantilla actualmente y obligar a todos los trabajadores y trabajadoras a trabajar domingos y festivos", añaden. Según critica Rubén Vinatea, Douglas quiere "cambiar todos los contratos con horario de lunes a sábado a jornadas de lunes a domingo sin ninguna compensación".

Concentración de trabajadores de Douglas este jueves en Madrid contra las modificaciones laborales que quiere aprobar la empresa. USO

Las modificaciones también llegarán al bolsillo de la plantilla si se aplica la propuesta de la dirección, insisten los sindicatos. Douglas quiere cambiar el actual sistema de comisiones por ventas, con el argumento de homogeneizar las condiciones entre las diferentes tiendas de Douglas, Bodybell e If (en manos de Douglas España). "Pero se puede homogeneizar al alza y aquí es a la baja", apunta Mico.

"Ahora hay mucha gente que cobra comisiones por días que llegas a objetivos y por lo que vendes. Con el nuevo sistema toda una tienda que no llegue al final de mes al objetivo que ellos establezcan no van a cobrar nada. Creemos que es un gran empeoramiento de las condiciones y una manera de desmotivar a la plantilla", explica Rubén Vinatea, que asegura que la empresa no acepta por el momento ninguna de las propuestas de los sindicatos para amortiguar esa homogeneización de los incentivos salariales.

"Las comisiones me permiten llegar a fin de mes"

Estas comisiones, cuenta Patricia (nombre ficticio), son su garantía para poder pagar las facturas. La dependienta de Douglas en un centro comercial explica que "las comisiones por ventas nos las curramos mucho, es lo que nos hace llegar a fin de mes". Con un contrato temporal y parcial, "no llegamos a los 800 euros al mes y las comisiones son lo que nos salvan el mes".

La representante de UGT también subraya la importancia de estos incentivos por ventas para el bolsillo de las trabajadoras, con salarios en general "muy bajos, como ocurre en el sector de perfumerías". Mico recuerda que "cuando subieron el SMI a 900 euros, por ejemplo, tuvieron que subir el sueldo a mucha gente".

Patricia ha secundado el paro este jueves porque considera que las medidas que está implantando la empresa son "injustas". "Yo ya no tengo ni solo un sábado ni un domingo libre. Libro un lunes, un martes... depende. Ahora quieren hacer que las compañeras que por contrato no tienen que trabajar los domingos también estén obligadas. Todo el mundo", denuncia con los pitos y cánticos de fondo de la concentración de decenas de trabajadores en Madrid. Las proclamas: "Ana Rojo, echamos el cerrojo" y "sin nosotros, no sois nadie".

Mañana, viernes, los sindicatos vuelven a sentarse con la empresa a negociar, explican en USO.