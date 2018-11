Los trabajadores Amazon no se rinden: paran este Black Friday en su cuarta ronda de huelgas

Mientras los anuncios de ofertas del Black Friday bombardean a los ciudadanos en su fecha clave, este viernes 23 de noviembre, los trabajadores del operador de comercio electrónico más potente del mundo hacen su contracampaña desde un centro logístico situado en la localidad madrileña de San Fernando (Madrid). "No permitimos rebajas en nuestros derechos", defienden los trabajadores de Amazon. De nuevo secundan una huelga, que comienza este viernes clave para las ventas, continúa este sábado 24 y que se alarga durante varios días más en plenas navidades."Es nuestra mayor medida de presión hasta la fecha", explica Marc Blanes, miembro del comité de empresa por CGT.

Se trata de su cuarta ronda de huelgas convocada por los representantes de los trabajadores para exigir que el centro logístico, el mayor de España y el primero que abrió Amazon en el país, vuelva a tener un convenio colectivo propio, con más derechos que el sectorial que se aplica en la actualidad. La multinacional contaba con un convenio específico para el almacén conocido como MAD4, pero desde este año impuso las condiciones del convenio regional de Logística de Madrid.

Los sindicatos rechazaron la pérdida de un convenio colectivo propio, dado el crecimiento y buena situación económica de Amazon, y han convocado huelgas y protestas desde marzo de este año. Este 23 de noviembre comienza la cuarta ronda de paros, con "un 90% se seguimiento en el turno de mañana", según cifra Douglas Harper, miembro de Comisiones Obreras.

Fuentes de Amazon aseguran en cambio que "la mayoría de los empleados del turno de la mañana de hoy en el centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares están trabajando y procesando los pedidos de nuestros clientes". Desde la multionacional defienden que sus empleados "cuentan con un salario competitivo, un paquete completo de beneficios y programas de formación innovadores" y pone como ejemplo "el salario mínimo anual en Madrid es de más de 19.300 euros", según el convenio regional que aplican.

Además de la huelga de este 23 y 24 de noviembre, convocada para afectar a la campaña de rebajas del Black Friday, los trabajadores del centro logístico madrileño están llamados a parar en varias jornadas más en el puente de la Constitución y Navidad.

"Hemos convocado en las fechas más complicadas, esta es la vez que más fuerzas vamos a hacer. Porque para Reyes no puedes posponer tus compras, no da igual que un paquete llegue tarde como pueda pasar en el Prime Day. La gente va a optar por no comprar en Amazon", afirma Marc Blanes. El representante de CGT asegura que esta es "la mayor medida de presión" de los trabajadores del centro hasta la fecha, sobre los que ya pesan tantas jornadas de paros.

Sin revisión salarial

Entre las principales demandas de los trabajadores figuran tres: conseguir la garantía de una cláusula de revisión salarial anual, proteger las categorías profesionales existentes hasta la fecha y mantener el complemento salarial de baja por contingencia común.

Los trabajadores critican que, ante la buena marcha de la multionacional, la dirección de Amazon opte por "recortar derechos" a los trabajadores, por lo que exigen que no empeoren las condiciones ya existentes y que los sindicatos puedan negociar un convenio propio adaptado al trabajo en la compañía.

En cuanto a la revisión salarial, el comité de empresa exige que se garantice un alza del 1% más el IPC, "pero ahora mismo la dirección no quiere ni asegurar un aumento con el IPC", afirma Blanes. Fuentes de Amazon afirman que la compañía cree "en la mejora continua en toda nuestra red, lo que incluye un diálogo abierto y directo con nuestros empleados".

"Rodea Amazon"

Desde CCOO, Douglas Harper subrayó tras la última jornada de mediación –que no logró un acuerdo para desconvocar la huelga– que al menos se había acordado iniciar "nuevamente las negociaciones, paralizadas desde 1 de agosto de 2018". Los trabajadores están utilizando el "último cartucho", dice Blanes sobre los nuevos paros. Esta tarde han convocado una manifestación a las 18 horas, que sale de la estación de tren de Torrejón de Ardoz, y busca rodear el almacén logístico.

La campaña "Rodea Amazon" llama la atención a través de un manifiesto sobre este conflicto laboral, pero también sobre "el modelo hacia el que multinacionales como Amazon están empujando a la sociedad", apunta, con la "flexibilización del mercado laboral, sustitución de trabajadores con derechos por autónomos precarios, destrucción del pequeño comercio y evasión fiscal por medio de una estructura societaria multinacional".

La manifestación de la tarde está apoyada por varios colectivos sociales como, las Marchas de la Dignidad, No Más Precariedad y partidos políticos como Podemos San Fernando, IU San Fernando, Partido Comunista de Madrid y PCPE, entre otros