Trabajo, sindicatos y patronal firman un acuerdo “pionero en el mundo” contra la discriminación LGTBI en las empresas

El ministerio de Trabajo y los agentes sociales firman un nuevo acuerdo tripartito. En un momento de tensión con la patronal, a cuenta de la negociación para la reducción de la jornada laboral, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, los sindicatos UGT y CCOO y los representantes de la CEOE y Cepyme han rubricado este miércoles un pacto para acabar con la discriminación en el ámbito laboral que sufren las personas LGTBI en España.

Según una encuesta de 40dB para la Federación Estatal LGTBI+, el 70% de personas de este colectivo no se han visibilizado como tal con nadie en su entorno de trabajo, solo el 10% ha salido del armario con sus superiores y el 26% con sus compañeros y compañeras. “Hoy, las personas LGTBI y trans somos un poquito más felices”, ha celebrado la presidenta de la Federación, Uge Sangil, que ha considerado el acuerdo “pionero, no solo en Europa, sino a nivel internacional”.

“España es un país pionero en el reconocimiento de derechos para las personas LGTBI”, ha coincidido el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que ha recordado que, aunque “queda mucho por hacer, la España actual poco se parece a la que hace apenas una décadas adolecía de una ley de vagos y maleantes que desde el año 1954 consideraba que el homosexual, por su condición, suponía un peligro contaminante para la moral sexual colectiva”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que se trata de un acuerdo “importante”, pero ha reconocido que en su organización lo han firmado “medio satisfechos”. “Hemos decidido firmarlo porque es una gran oportunidad pública de situar los derechos de las personas LGTBI en las empresas”, pero ha indicado que en este área la unión va “por delante del acuerdo”. “La negociación colectiva es un gran instrumento para poder avanzar, pero somos plenamente conscientes de que en las taquillas de los centros de trabajo queda una parte de las personas”, ha continuado.

La presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE, María del Val Díez, ha garantizado el “compromiso real” de la patronal en esta materia. “No significa que las empresas siempre lo hayan sabido hacer bien”, ha reconocido, aunque “los espacios de valores son indiscutibles, no hay que perderlos, hay que asumirlos y en eso somos totalmente claros”. En este sentido, Díez ha defendido que pese a que están “dando voz a personas del colectivo en puestos de responsabilidad” hay que “encontrar también buenos referentes en esos pares o en esos equipos diversos en la base de las empresas”. “Tenemos que hacer que toda la empresa se implique y entienda que estas situaciones nos obligan a poder expresarnos sin necesidad de ser brillantes”, ha defendido.

Erradicar estereotipos en el acceso al empleo

El acuerdo tripartito obliga a las empresas de más de 50 empleados a establecer medidas que garanticen la igualdad real y efectiva de las personas trans y los derechos de las personas LGTBI, además de la creación de un protocolo contra el acoso y la violencia, que incluya mecanismos de prevención, detección y actuación ante estas situaciones. El texto también incluye la necesidad de incorporar formación para la igualdad y la no discriminación.

Aunque estas obligaciones se contemplan para empresas de más de medio centenar de personas trabajadoras, el plan llegará a muchas más. Las compañía y sectores con convenios colectivos deberán abrir procesos de negociación con los sindicatos para incluir estas medidas. Díaz ha insistido en la necesidad de “erradicar estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBI”, para lo que “habrá que formar adecuadamente”.

Además, el plan incluye un protocolo de acompañamiento a las personas trans. “Es una de nuestras reivindicaciones como colectivo”, señaló Sangil, que ha recordado que ahora “hay que desarrollarlo”: “Esperamos seguir trabajando mañana con los agentes sociales. No nos demoremos porque lo necesitamos. Esto hará crecer a nuestras empresas y tener más personas felices en el trabajo”. “Ten clarísimo que lo vamos a cumplir. No tengas la menor duda de que lo vamos a hacer”, se comprometió Díaz.

Desde la patronal han destacado también que “ahora toca trabajo”. “La firma de este convenio no es un punto de partida, porque recoge muchos meses de trabajo, pero ahora tendremos que seguir con los convenios y los protocolos, que serán una gran garantía, porque ayudan a ese que no sabe manejar la situación y a aquel que debe ser beneficiario del protocolo”, ha destacado Díez.

Un convenio de colaboración con la OIT

La ministra de Trabajo ha anunciado la firma de un convenio de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la erradicación de la discriminación LGTBI. “En las próximas semanas haremos una contribución voluntaria a este organismo para seguir impulsando la igualdad, no solo en España, sino en el mundo”, ha dicho.

Sordo ha recordado también que “un derecho no se adquiere solo porque lo recoja una ley, sino porque existen las condiciones materiales y sociales que posibilitan su ejercicio” y que “la libertad solo avanza si va de la mano de la igualdad y de la posibilidad cierta de ejercer derechos”. No obstante, el líder sindical ha celebrado: “Quien no se mueve no siente las cadenas. El movimiento LGTBI se ha movido, ha sentido las cadenas, va ganando, vamos ganando y hoy ganamos”.