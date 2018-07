Los tripulantes de cabina de Ryanair mantienen la huelga al no haber alcanzado un acuerdo con la aerolínea

Los sindicatos USO y SITCPLA no han llegado a un acuerdo con Ryanair tras un último intento de acercar posturas un día antes de la huelga que han convocado para el 25 y 26 de julio. La compañía se mantiene en su postura de reconocer únicamente a los representantes sindicales que proponga la propia compañía y por el momento, no tiene pensado regirse por la legislación laboral española.

Ernesto Iglesias, responsable de vuelo de USO, sostiene que "Ryanair no conoce el funcionamiento de los sindicatos en este país, los sindicatos representan a los trabajadores, no son espías de la competencia". Iglesias ha explicado que la aerolínea tampoco quiere "eliminar la temporalidad y las diferencias salariales entre colectivos".

La aerolínea insiste en la aplicación de la legislación laboral de Irlanda. Los TPC de Ryanair contratados antes del año 2012 están obligados por contrato a cotizar bajo la Seguridad Social irlandesa, lo que no les da derecho a paro ni a una prestación por jubilación en España, tampoco a una sanidad pública. En caso de que tengan que acudir a urgencias son tratados como “desplazados” y no disponen de médico de cabecera. En Irlanda tampoco tienen derecho a sanidad porque no residen allí.

Como consecuencia de ello, la mayoría de los afectados tienen que contratar seguros sanitarios privados, que se costean ellos mismos, para tener cobertura en España. Además, los 1.800 trabajadores de Ryanair en España están obligados por contrato a abrir una cuenta corriente en Irlanda donde tienen que domiciliar su nómina. Por tanto, tampoco pueden solicitar hipotecas en España, según fuentes sindicales.

Los sindicatos agradecen la mediación de la Dirección General de Empleo y expresan "desilusión" ante el desenlace de la reunión. "Esperábamos llegar a un acuerdo y acercar posturas". Piden disculpas a los usuarios afectados y les agradecen "su paciencia y empatía". La huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair comienza a las 00.00 de esta noche y supondrá la cancelación de 400 vuelos y alrededor de 75.000 pasajeros afectados.